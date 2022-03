Après deux années de pause quasi complète d’évènements d’envergure, le Palais des congrès amorce jeudi sa relance et celle, espérons-le, de tout le centre-ville de Montréal, avec l’ouverture du Salon national de l’habitation, une exposition grand public qui, elle aussi, émerge de deux longues années d’hibernation.

Officiellement, c’est le 14 mars que les derniers reliquats des mesures sanitaires doivent être levés, mais l’activité redémarre à plein au Palais des congrès, qui pourra tenir Salon sans tenir compte des anciennes normes de distanciation physique.

« On est considéré comme un magasin de grande surface. Les mesures d’hygiène et le port du masque vont être bien sûr respectés, mais l’ouverture du Salon national de l’habitation signale le départ officiel de nos activités grand public », m’explique Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès, visiblement emballée à l’idée de redémarrer la machine à fond après deux années de longue pause.

Le Palais des congrès n’a évidemment pas été totalement au neutre depuis mars 2020, puisqu’il a été transformé en plus gros centre de vaccination au Québec, une activité qui vient de prendre fin, le 28 février dernier, pour donner toute la place à la vocation première du site, celle de tenir des évènements – congrès, conférences, expositions… – à haut volume de participants.

La tenue du Salon de l’habitation marque donc le début officiel du retour à la normale pour le reste de l’année 2022, qui affiche déjà complet avec plus de 180 évènements de différents types.

Parmi les réunions de plus grande envergure qui se dérouleront dans les prochains mois, il y aura en mai les Journées dentaires internationales avec plus de 12 000 participants, la convention internationale des Clubs Lions et leurs 10 000 délégués, fin juin, la Conférence internationale sur le sida, fin juillet et début août, et ses 14 000 participants, et enfin la réunion Otakuthon – espèce de happening costumé de l’animation japonaise – au mois d’août, où on attend 22 000 délégués.

« La reprise est forte. On affiche aussi déjà complet pour l’année 2023. Essentiellement, on reprend les évènements qui ont été annulés en 2020 et en 2021. Les grands congrès internationaux génèrent en moyenne 230 millions en retombées économiques pour Montréal, c’est majeur pour la relance du centre-ville », souligne Emmanuelle Legault.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE Emmanuelle Legault, PDG du Palais des congrès, en compagnie de Sylvie Munroe Cox, présidente d’Expo Media

Les activités du Palais des congrès assurent 150 000 nuitées aux hôteliers du centre-ville, des séjours qui ont été perdus au cours des deux dernières années et dont la reprise va donner enfin un peu d’oxygène à ce secteur durement frappé par la pandémie.

Un salon en mode résurrection

Le 13 mars 2020, le Salon national de l’habitation a ouvert ses portes pour les refermer une heure et quart plus tard, lorsque le gouvernement a prestement décrété le confinement généralisé. Certainement le plus court salon de l’histoire.

« On voyait bien que l’on commençait à annuler certains évènements, mais on ne pensait pas que ça arriverait aussi vite. On a remboursé tous nos clients qui avaient prépayé leur visite et on a offert à nos exposants de transférer leur paiement au Salon de l’année suivante », raconte Sylvie Munroe Cox, présidente d’Expo Media, l’entreprise qui organise sept salons grand public à Montréal et Ottawa.

On connaît la suite. Il n’y a pas eu de Salon national de l’habitation en 2021, alors que le Québec tout entier était happé par la troisième vague de la pandémie.

En janvier dernier, malgré le variant Omicron qui poursuivait toujours son travail de sape, Sylvie Munroe Cox et son équipe ont entrepris de préparer la tenue du 41e Salon national de l’habitation pour le 10 mars, comme prévu.

Ce n’est que le 8 février dernier que le gouvernement Legault a annoncé la fin de la mesure qui plafonnait à 50 % l’achalandage dans les lieux publics comme les commerces à grande surface.

On a avisé nos exposants qu’on voulait aller de l’avant à la condition que leur sécurité et celle des visiteurs soient assurées, que la masse d’exposants justifie la tenue de l’évènement et que l’achalandage des visiteurs soit adéquat. Sylvie Munroe Cox, présidente d’Expo Media

À partir d’expériences semblables ailleurs au Canada et aux États-Unis, Expo Media a décidé d’aller de l’avant. Au total, 350 exposants seront au rendez-vous du Palais des congrès et on espère attirer 80 000 visiteurs durant les quatre jours de l’exposition.

Depuis 40 ans, le Salon national de l’habitation s’est toujours déroulé sur une dizaine de jours, mais le taux d’occupation trop élevé du Palais des congrès limite à quatre jours la durée maximale de l’évènement.

« En 2020, c’était notre première expérience au Palais des congrès et notre première tentative de tenir le Salon de l’habitation sur quatre jours, mais ça n’a duré qu’une heure et quart…

« On est contents de revenir cette année et de participer à la relance du centre-ville de Montréal, parce que le salon va attirer du monde qui va sortir pour aller au restaurant autour du Palais, dans le Vieux-Montréal », observe Sylvie Munroe Cox.

Souhaitons que ce genre d’évènement marque effectivement une amorce de relance pour un centre-ville qui en a bien besoin.