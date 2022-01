Chroniques

Capitalisations boursières

Le club sélect des mille milliards

Il y a le 1 % des gens les plus fortunés de la planète qui contrôlent 40 % de la richesse mondiale, il y a aussi le club sélect des six plus grandes capitalisations boursières mondiales qui ont chacune une valeur de plus de 1000 milliards de dollars américains en Bourse, dont cinq de celles-ci sont – on s’en doute bien – des entreprises de technologie. La richesse ne fait pas que se concentrer toujours davantage, elle donne l’impression d’avoir de plus en plus tendance à se sectoriser.