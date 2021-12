Chroniques

Les écorneurs de licornes

C’est quand même incroyable. En l’espace de quelques semaines seulement, deux de nos plus importantes entreprises technologiques récemment inscrites à la Bourse de Toronto, Lightspeed et Nuvei, ont vu leur valeur boursière s’effondrer de plusieurs milliards à la suite de la publication de rapports d’analyse dévastateurs, diffusés dans le seul but de générer un vent de panique et d’enrichir la firme qui les a rédigés.