Chroniques

Kanuk sans hivers polaires

En plein sommet international sur les changements climatiques, c’est assez incongru d’apprendre que le manufacturier de manteaux ultrachauds Kanuk ouvrira une boutique à New York dans 10 jours. Dans une ville, donc, où les journées à -25 °C et les tempêtes de neige sont aussi rares que les faux pas vestimentaires des personnages de Sex and the City.