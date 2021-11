On peut se faire livrer un MacBook Air anglais en moins d’une semaine par Récompenses à la carte, mais il faut se battre et insister pour en avoir un, du moins j’espère, avec un clavier [français]. Il serait positif que la Banque Nationale fasse preuve de diligence et surtout d’une volonté à traiter également ses clients francophones et anglophones.