Trois ans après avoir réalisé la vente du groupe Camso à la multinationale française du pneu Michelin, l’entrepreneur Pierre Marcouiller a décidé de consacrer une partie de sa fortune personnelle au développement d’entreprises manufacturières québécoises pour en faire des leaders nord-américains – et pourquoi pas mondiaux – dans leur secteur d’activité. Comment ? En créant un fonds d’investissement qui a pour mission de rééditer le succès de Camso.

Il y a trois ans, Camso, un des trois leaders mondiaux dans la conception, la fabrication et la distribution de pneus hors route, de roues, de chenilles en caoutchouc et de systèmes de trains roulants, était vendue à Michelin pour 1,45 milliard US.

L’entreprise, fondée à Magog en 1982, qui avait des activités manufacturières dans plus d’une vingtaine de pays, dont la fabrication de caoutchouc au Sri Lanka, avait mis en place au fil des ans un réseau mondial pour la vente de ses produits, qui s’élevait à plus de 2 milliards par année.

Outre la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité et Desjardins Capital, qui faisaient partie du groupe d’actionnaires principaux et qui ont profité financièrement de cette importante transaction, Pierre Marcouiller, fondateur de Camso, a lui aussi encaissé un gain important lors de la vente, estimé à près de 200 millions.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Pierre Marcouiller

Pierre Marcouiller avait beaucoup insisté à l’époque sur la création de richesse qui venait d’être réalisée par les actionnaires vendeurs, du capital frais qui allait permettre la réalisation de nombreux projets d’investissement au Québec.

C’est dans cet esprit qu’il a créé son holding familial, Nexcap, qui vient de mettre sur pied une nouvelle entité, Nexcap Partenaires, un fonds d’investissement doté de 50 millions et destiné au développement de nouveaux leaders manufacturiers québécois.

Nexcap Partenaires est un groupe d’investisseurs, formé de quatre anciens hauts dirigeants et partenaires de Pierre Marcouiller dans Camso qui ont eux aussi profité financièrement de la vente de l’entreprise.

Ils ont également décidé d’investir dans le fonds et de mettre à contribution de façon active l’expertise qu’ils ont acquise au fil des ans pour faire émerger des PME manufacturières québécoises comme prochains leaders mondiaux dans leur secteur d’activité.

Jean-François Ferland, qui était vice-président et directeur général de Camso, est le directeur général de Nexcap Partenaires et il table depuis plusieurs mois sur le lancement de cette nouvelle plateforme d’investissement qui va se démarquer.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jean-François Ferland, qui était vice-président et directeur général de Camso, est le directeur général de Nexcap Partenaires.

On est cinq gestionnaires aguerris et on veut mettre à profit l’expérience unique qu’on a développée au cours des 20 dernières années durant lesquelles on a transformé Camso en leader mondial. Jean-François Ferland, directeur général de Nexcap Partenaires

« On va investir nous aussi dans des entreprises qui peuvent se démarquer, mais on va y jouer un rôle actif », précise le gestionnaire et partenaire de longue date de Pierre Marcouiller.

Un investisseur actif

Le fonds Nexcap Partenaires cible des PME manufacturières dont le siège social est au Québec et qui conçoivent et fabriquent des produits propriétaires qui se démarquent. Autre critère important d’investissement, les équipes de direction doivent être pleinement impliquées dans la croissance des activités de leur entreprise.

« On vise des PME qui affichent un bénéfice d’exploitation de plus de 2 millions et qui peuvent devenir des leaders dans leur marché. On veut les amener plus loin à l’échelle nord-américaine et même mondiale. C’est ce qu’on a fait avec Camso, qui a été l’addition au fil des ans de huit PME qu’on a acquises et dont on a consolidé les activités », souligne Jean-François Ferland.

À l’instar d’autres fonds d’investissement privés comme Sagard Private Equity ou Partenaires Walter Capital, qui viennent de réaliser l’acquisition de Groupe Lou-Tec, Nexcap veut prendre des participations majoritaires ou égales à celles des propriétaires existants, mais en ciblant le secteur manufacturier.

« C’est là qu’on a l’expertise et où on va jouer un rôle actif. Les cinq anciens dirigeants de Camso vont tous avoir un rôle à jouer », explique Jean-François Ferland.

Ainsi, Pierre Marcouiller va s’impliquer dans la planification stratégique et le marketing, l’ancien chef des acquisitions chez Camso, Mario Bouchard, va être le spécialiste de la croissance par acquisitions, et Normand Potvin, ancien chef de la direction financière, va être le consultant pour les finances et la fiscalité.

Martin Carrier, ex-chef des ressources humaines de Camso, va devenir le spécialiste de la transformation organisationnelle, alors que Jean-François Ferland va chapeauter les activités.

« On souhaite développer les leaders de demain comme on l’a fait chez Camso. Nexcap Partenaires va réaliser ses investissements avec des co-investisseurs, comme Desjardins Capital, Investissement Québec et d’autres holdings familiaux. Mais on va mettre notre expérience à l’international au profit des organisations dans lesquelles on va investir », résume le DG de Nexcap Partenaires.

Le nouveau fonds entend investir dans quatre ou cinq plateformes manufacturières au cours des trois prochaines années et a déjà trois entreprises dans sa ligne de mire, dans les secteurs de la manutention, de l’agriculture et du traitement des eaux.

« On n’est pas un fonds qui va chercher à retirer ses billes dans cinq ou sept ans. On est là pour le long terme, pour faire émerger des leaders manufacturiers. On apporte du capital très patient, mais surtout une expertise unique », insiste l’opérateur.