Accident mortel avec un piéton le 10 juillet 2018, à l’angle du boulevard Gouin et de l’avenue de London. Ce genre de capot ne permet pas de voir un piéton situé devant le camion.

Le manque de visibilité des camionneurs a été largement documenté par les coroners depuis 20 ans. Voici quelques extraits des rapports publiés à la suite de collisions meurtrières pour les piétons.

Accident survenu le 4 novembre 2004

« Recommandation : inclure dans le Code de la sécurité routière un règlement obligeant les propriétaires de véhicules lourds de type conventionnel avec l’avant proéminent de se munir de miroir[s] sur les deux coins avant, afin de voir directement devant le véhicule. »

Claude Paquin, coroner

Accident survenu le 2 mars 2006

« Je recommande à la Société de l’assurance automobile d’imposer l’obligation aux véhicules dont le capot surélevé réduit la visibilité de la route à l’avant du véhicule d’être équipés à l’avant avec des miroirs sphériques pour leur permettre de voir ce qui se trouve dans les angles morts avant. »

José-Luis Labarias, coroner

Accident survenu le 31 octobre 2006

« Il ne m’appartient pas de décider si le nombre de cas est suffisamment élevé pour justifier un changement à la réglementation. Chose certaine, pour le conducteur de camion, de savoir qu’il ne peut voir tout autour de son camion et, de ce fait, qu’il peut tuer quelqu’un sans même s’en rendre compte n’est pas très rassurant. »

Jacques Ramsay, coroner

Accident survenu le 30 novembre 2006

« Si l’inspection mécanique du camion ne démontre rien d’anormal, le principal facteur en cause dans cet accident repose sur l’impossibilité pour le conducteur de voir ce qui se passe à l’avant de son camion. »

Jacques Ramsay, coroner

Accident survenu le 12 décembre 2006

« Le camionneur n’a rien vu, le piéton étant plus bas que la hauteur du devant du tracteur et trop près de celui-ci. En entendant les klaxons des véhicules et les gens s’agiter, il a cru que son camion avait un problème quelconque. »

Michelle Houde, coroner

Accident survenu le 15 mai 2009

« Sans antéviseur – c’est-à-dire un miroir sur le côté du conducteur qui est orienté pour lui permettre de voir à l’avant – le conducteur ne peut savoir ce qui se passe juste devant son camion. Chaque année, un certain nombre de Canadiens décèdent de cette façon lorsque le conducteur du camion ne les voit pas s’approcher. »

Jacques Ramsay, coroner

Accident survenu le 4 novembre 2010

« N’ayant pas vu la victime près de son véhicule, la conductrice d’un camion 10 roues l’aurait frappée en faisant un virage lent à droite dans le stationnement. »

Krystyna Pecko, coroner

Accident survenu le 7 juillet 2011

« Des agents de la Division de la sécurité routière et de la circulation du Service de police de la Ville de Montréal ont établi que le conducteur du camion ne pouvait voir une personne de la taille de Madame Matveeva à moins que cette personne soit à 4,3 mètres ou plus devant le camion. »

Jean Brochu, coroner

Accident survenu le 29 novembre 2011

« Je recommande à Transports Canada d’imposer l’installation de miroirs hémisphériques avant (miroirs à grand angle ou antéviseurs) sur les camions et tracteurs routiers. »

Jean Brochu, coroner

Accident survenu le 17 novembre 2012

« Selon toute vraisemblance, selon les témoignages recueillis et l’enregistrement de la collision par les caméras de surveillance de l’hôpital, Mme Pelletier s’est engagée par la suite dans l’intersection et s’est trouvée dans l’angle mort du chauffeur. »

Catherine Rudel-Tessier, coroner

Accident survenu le 23 janvier 2013

« Transports Canada souligne, par ailleurs, que “l’ajout de rétroviseurs de type antéviseur aurait probablement permis au conducteur de voir la piétonne et d’éviter la collision”. »

Catherine Rudel-Tessier, coroner

Accident survenu le 6 mai 2014

« Dans le cas présent, si le conducteur du camion avait été attentif aux mouvements des piétons dans l’intersection, il aurait aperçu les deux dames alors qu’elles approchaient de l’avant de son camion et qu’elles disparaissent de sa vision, cachées par l’imposant capot du camion. »

Jean Brochu, coroner

Accident survenu le 24 novembre 2016

« Il est possible que la victime se soit trouvée momentanément dans un angle mort situé à l’avant, du côté droit du camion. »

Andrée Kronström, coroner

Accident survenu le 21 août 2017

« Les policiers ont placé une personne à différents endroits autour et devant le camion et confirmé ce qu’on sait déjà : une personne placée directement devant un gros camion se place dans un angle mort d’où le conducteur de camion ne peut pas la voir. »

Jean Brochu, coroner

Accident survenu le 10 juillet 2018

« Les reconstitutionnistes du Service de police de la Ville de Montréal ont pu déterminer que, considérant la hauteur du capot du camion lourd, il est difficile de voir si une personne se trouve devant le camion, et que lorsqu’elle se situe au coin avant droit, il est impossible de la voir. »

Géhane Kamel, coroner

Accident survenu le 17 juillet 2018

« Le nez du capot ne l’aide pas, car la vision juste devant le camion est considérablement obstruée. On ne le redira jamais assez. En milieu urbain, il faut favoriser les camions avec devant vertical (flat nose). »

Jacques Ramsay, coroner

Accident survenu le 13 novembre 2019

« Un moment d’inattention peut ainsi avoir eu un rôle à jouer dans l’évènement, particulièrement en prenant en considération l’angle mort qui découle de la conception de ce type de camion et la petite taille de Mme Trudeau. »

Karine Spénard, coroner

Accident survenu le 31 janvier 2020

« Le conducteur du véhicule lourd a affirmé qu’il n’a jamais aperçu Mme Quinteros Luna avant la collision. »

Donald Nicole, coroner

Entre parenthèses, la date du décès