Une femme et son bébé happés en traversant la rue

Une femme et son bébé de 20 mois ont été happés en traversant la rue à Longueuil, en fin d’avant-midi. On ne craint pas pour leur vie.

La collision est survenue au coin du chemin de Chambly et de la rue Benoit, a indiqué le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

« Un homme de 81 ans circulait à bord de son véhicule alors qu’il a heurté une femme de 38 ans avec son bébé dans les bras. Elle traversait la rue à pied », a indiqué la porte-parole Mélanie Mercille. « Pour le moment, tout porte à croire qu’il s’agit d’un accident. »

« La femme a eu une blessure à la tête, mais on ne craint pas pour sa vie », a continué la policière. « Heureusement, le bébé ainsi que l’homme de 81 ans n’ont pas eu de blessures. »

Sur les images de Radio-Canada, on voit que le conducteur roulait sur la rue Benoit et tournait à gauche sur le chemin de Chambly au moment de la collision. Il s’est arrêté dans le passage piétonnier. Des vêtements et des serviettes ensanglantées ont été laissés sur place.

Le chemin de Chambly et la rue Benoit ont été rapidement rouverts à la circulation.