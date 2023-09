Plus de 12 000 coureurs participent ce dimanche au demi-marathon et au marathon.

Deux participants au demi-marathon Beneva de Montréal ont fait un arrêt cardiorespiratoire dimanche matin au fil d’arrivée. Ils ont été traités sur place et on ne craint pas pour leur vie.

Les deux participants ont été pris en charge instantanément et réanimés par l’équipe médicale du marathon, puis transportés à la clinique médicale de l’évènement. « Une fois leur état stabilisé et sous contrôle, ils ont quitté la clinique pour être transportés à un hôpital régional où ils y sont sous surveillance. Ils se portent bien », a déclaré l’organisation.

Dimanche matin, des milliers de coureurs ont pris d’assaut les rues de la métropole à l’occasion de la 31e édition du Marathon Beneva de Montréal. Afin d’assurer la sécurité des coureurs, plus de 300 paramédics étaient répartis sur le parcours. « On se doit de répondre en dedans de 3 minutes, peu importe ce qui arrive sur le parcours », avait déclaré dimanche matin Alex Ratthé, producteur délégué du Marathon Beneva de Montréal.

L’édition 2019 du marathon de Montréal avait été marquée par la mort de Patrick Neely, jeune coureur de 24 ans. Dans le rapport de la coroner Géhane Kamel, on notait un « cafouillage au niveau des communications et de l’organisation du marathon ». Depuis l’évènement a fait peau neuve, avec de nouveaux organisateurs et partenaires.

« Température idéale »

Le départ officiel a été donné à 7 h 45 à l’Espace 67 du parc Jean-Drapeau. « C’est la température idéale pour les coureurs, il ne fait pas trop froid le matin et pas trop chaud au courant de la journée, avec du soleil et peu de vent », s’était réjoui Alex Ratthé. L’arrivée s’est faite à l’esplanade du Parc olympique.

Plus de 12 000 coureurs ont participé ce dimanche au demi-marathon et au marathon. Parmi ceux-ci, environ 20 % provenaient de l’extérieur du Canada. La veille, les courses de 1 km, 5 km et 10 km ont attiré quelque 8000 coureurs.

Les participants se sont élancés à travers plusieurs arrondissements dont Ville-Marie, Plateau, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Ahuntsic.

CARTE FOURNIE PAR LE MARATHON DE MONTRÉAL

Le Kényan Felex Cheruiyot Rop a remporté l’épreuve avec un temps de 2 h 23 min 20 s. Il a été suivi des Canadiens Simon LeBlanc (2 h 23 min 52 s) et Ahmed Mainy (2 h 24 min 15 s).

Chez les femmes, c’est la Kenyane Monicah Cheruto qui s’est imposée en 2 h 53 min 47 s. Les Canadiennes Joelle White (2 h 58 min 37 s) et Andréanne Sansoucy (3 h 02 min 51 s) ont terminé aux 2e et 3e rangs.