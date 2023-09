Du sud au nord, en passant par le Stade olympique, des milliers de coureurs fouleront ce week-end les rues de la métropole, à l’occasion du 31e Marathon de Montréal. Gros plan sur cet évènement attendu, qui entraînera toutefois d’importantes entraves.

19 000

C’est le nombre de personnes inscrites au Marathon Beneva de Montréal cette année. C’est nettement plus que l’an dernier, où ils avaient été 15 000 pour souffler les 30 bougies de la course. Il s’agissait alors d’un grand retour pour cet évènement-phare, annulé à deux reprises en raison de la pandémie.

Des fermetures à prévoir

La circulation et le stationnement dans plusieurs rues locales risquent à nouveau d’être affectés par le marathon. L’organisation suggère d’emblée de garer son véhicule à l’extérieur du parcours si on veut l’utiliser samedi et dimanche. La rue Sherbrooke, par exemple, sera fermée entre les boulevards Viau et Pie-IX samedi en matinée, pour la tenue des épreuves de 1, 5 et 10 kilomètres. Ce sera la même chose pour toute une portion des boulevards Rosemont et Viau autour du parc Maisonneuve.

Le gros des entraves dimanche

Boulevard Saint-Joseph

Boulevard Saint-Laurent

Rue Notre-Dame

Avenue Beaubien

Rue Saint-Hubert

La tenue des épreuves de 21,1 et 42,2 km entraînera un lot important d’entraves à la circulation, dimanche. Lire ici : le meilleur moyen pour se déplacer pendant toute la fin de semaine sera le transport collectif. Un kiosque spécial de la Société de transport de Montréal (STM) sera sur place pour la vente de titres de transport.

CARTE FOURNIE PAR LE MARATHON DE MONTRÉAL

639 000 $

Pour son volet caritatif « Du cœur à la course », qui permet de récolter des dons pour différentes causes sociales, le Marathon vise cette année à amasser une somme de 639 000 $. Jusqu’ici, plus de 291 000 $ ont déjà été engrangés et devraient financer une cinquantaine d’organismes. L’an dernier, une somme de 177 000 $ avait été collectée, permettant de soutenir la mission d’une trentaine de groupes.

2 h 9 min 25 s

L’Éthiopien Gadisa Shumie n’a eu besoin que de 2 heures, 9 minutes et 25 secondes, l’an dernier, pour remporter le Marathon de Montréal. Chez les femmes, c’est la Sherbrookoise Mélanie Desautels qui avait triomphé, avec un temps de 2 heures, 53 minutes et 2 secondes.