(Sherbrooke) À sa première sortie publique depuis un mois, le premier ministre François Legault dit vouloir éviter les « distractions » et « se recentrer » autour des priorités de son gouvernement, comme l’amélioration des services en santé et en éducation.

Mercredi, dans un bref discours à l’ouverture de la réunion de son caucus de deux jours à Sherbrooke, il a convié ses députés à tourner la page sur les controverses de l’année dernière et à revenir au jeu de base caquiste.

« On va se souhaiter une bonne année politique avec, comment je dirais ça, moins de distractions qu’en 2023, et revenir à nos cinq priorités : […] l’éducation, la santé, l’économie, l’environnement et protéger notre identité », a-t-il lancé à l’occasion de cette rencontre qui vise à préparer la reprise des travaux de l’Assemblée nationale le 30 janvier.

Le premier ministre a insisté : « En 2024, en particulier dans la session qui commence, on veut vraiment se recentrer, être capable de se concentrer sur ces cinq priorités ».

La plupart des députés ont refusé de s’arrêter pour répondre aux journalistes. L’un d’eux a résumé le mot d’ordre envoyé par leur chef.

« Le mot discipline, c’est d’essayer de rester au caucus pour livrer nos impressions plutôt que de se livrer au gré du vent, à toutes les opinions possibles » comme cela s’est fait « un peu trop souvent » l’an dernier, a affirmé Mario Asselin (Vanier-Les Rivières). « Le travail d’équipe, c’est de se parler dans la face », mais quand cela se fait sur la place publique, « ça nuit à l’esprit d’équipe ».

Une « distraction », pour reprendre l’expression de François Legault, il y en avait une en matinée alors que le député de Rousseau, Louis-Charles Thouin, a sollicité des maires pour contribuer à la caisse électorale caquiste en échange d’une rencontre avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Le principal intéressé n’a pas commenté le reportage de La Presse Canadienne.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a plaidé que « personne n’est forcé de contribuer, d’accepter. Il y a des règles, et on les suit ».

Elle s’en remet aux autorités compétentes pour juger du cas de M. Thouin. « Il y a plusieurs organismes qui sont chargés de surveiller. L’encadrement est très serré […] Je ne me prononcerai pas sur une situation dont je n’ai pas eu de connaissance personnelle », a-t-elle dit. « S’il y a des choses à améliorer, on le fera. »

Sonia LeBel dit ne pas solliciter les maires pour faire des dons aux partis en échange d’une rencontre. « Si je parle de ma situation personnelle, je peux vous assurer que ce n’est pas le cas. Ils ont accès à moi quand ils en ont besoin », a soutenu l’ancienne procureure de la commission Charbonneau.

De son côté, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a réitéré la demande que M. Legault a envoyée par écrit au premier ministre Justin Trudeau pour freiner l’arrivée de demandeurs d’asile. Cet afflux met le réseau scolaire sous pression, a-t-il plaidé.

« On a beaucoup de nouveaux enfants immigrants qui ont besoin d’être scolarisés. On est rendu à 1237 classes de francisation au Québec, c’est l’équivalent de 51 écoles primaires. SVP, M. Trudeau, on a atteint la limite, on est effectivement au point de rupture. Alors le bar ouvert en immigration, arrêtez ça. Parce que nous, en éducation, on manque de profs, on manque de locaux. » Une « grosse part » des classes de francisation est composée de demandeurs d’asile selon lui.

Au centre de services scolaire de Montréal, a-t-il ajouté, « l’équivalent de trois écoles primaires » ont été ouvertes depuis septembre et « il y a plus 400 inscriptions qui sont en attente, des élèves qu’il faut mettre dans nos écoles ».

Avec Fanny Lévesque, La Presse