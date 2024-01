(Sherbrooke) « Le bar ouvert en immigration, arrêtez ça », a demandé le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, au gouvernement fédéral mercredi.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

En mêlée de presse au caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Sherbrooke, il a laissé entendre que le Québec a atteint son « point de rupture » dans les prestations de services aux nouveaux arrivants en éducation.

M. Drainville a indiqué qu’il y a actuellement 1237 classes de francisation au Québec, soit l’équivalent de 51 écoles primaires.

« M. Trudeau, on a atteint la limite, on est au point de rupture, alors le bar ouvert en immigration, arrêtez ça, parce que nous, en éducation, on manque de profs et on manque de locaux. »

Il a évoqué l’exemple du Centre de services scolaire de Montréal, où un nombre de classes de francisation équivalent à trois écoles primaires ont été ouvertes, mais il reste 400 inscriptions en attente, soit l’équivalent d’une autre école.

« On travaille très fort sur des solutions, mais il faudrait que M. Trudeau nous aide un petit peu. »

Il a toutefois refusé de préciser davantage sa requête, à savoir s’il réclamait un plafonnement ou une diminution immédiate, s’il s’agissait des demandeurs du statut de réfugié, ou d’autres catégories d’immigration.

L’enjeu de l’immigration s’est imposé au pays depuis le début de 2024, notamment en lien avec la crise du logement.

La semaine dernière, le premier ministre du Québec, François Legault, a envoyé une lettre à Justin Trudeau pour l’exhorter à freiner l’afflux de demandeurs d’asile, sinon le Québec atteindra son « point de rupture ».

Des fonctionnaires fédéraux avaient prévenu le gouvernement Trudeau il y a deux ans que de fortes augmentations de l’immigration pourraient affecter l’abordabilité du logement et les services, selon des documents internes obtenus par La Presse Canadienne.

De même, des économistes en chef de grandes banques ont lancé récemment un avertissement au fédéral : une croissance de la population nourrie par une immigration massive est insoutenable sur le plan économique.

Encore cette semaine, Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) se sont affrontés sur la question des seuils d’immigration et de la crise du logement, en s’accusant mutuellement de polariser le débat.