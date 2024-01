(Québec) François Legault ne doit pas laisser Justin Trudeau empiéter sur les champs de compétence du Québec, dit Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui demande de rapatrier et de bonifier le régime canadien de soins dentaires, et de réduire le flux d’immigration temporaire.

« Le Québec est la seule juridiction au Canada sans entente avec le fédéral pour le programme de soin dentaire. La santé est une compétence du Québec, et il est clair que François Legault doit demander de rapatrier ce programme pour le bonifier », affirme le chef parlementaire de Québec solidaire en entrevue avec La Presse.

Lors du caucus pressionnel de son parti, qui se déroulera jeudi à Laval, il compte parler de coût de la vie et de crise du logement.

Et il fait un lien direct avec les soins dentaires. Il cite une étude de Statistique Canada qui démontre qu’en 2022, un Québécois sur cinq s’est privé d’aller obtenir des soins chez un dentiste pour des raisons financières. « Les gens ne vont plus chez le dentiste parce que ça coûte trop cher », déplore-t-il, « on parle d’une hausse de 30 % en six ans, la plus grande augmentation au pays ».

Depuis 2018, Québec solidaire promet un régime public de soins dentaires. Mais de façon plus « pragmatique », M. Nadeau-Dubois demande de bonifier le régime de soins dentaires en faisant passer le revenu familial admissible de 90 000 $ à 150 000 $.

Lorsque le régime fédéral sera pleinement instauré, 2,5 millions de Québécois y auront droit. Avec la bonification proposée par QS, 200 000 familles québécoises s’y ajouteraient.

Il souligne que, toujours selon Statistique Canada, près de la moitié (49 %) des résidents du Québec n’ont pas d’assurance-soins dentaires. « Sur le fond, au Québec, on ne devrait pas accepter que des gens se privent de soins de santé pour des raisons financières », a-t-il déploré.

Freiner l’immigration temporaire

Sur la question du coût de la vie, Gabriel Nadeau-Dubois refuse de pointer l’immigration pour expliquer la crise du logement. « Si demain matin, on réduisait drastiquement l’immigration, ça ne changerait rien au coût des matériaux qui est élevé, aux ravages d’AirBNB et à la spéculation immobilière », a-t-il déclaré.

Il s’en prend au ministre de l’Éducation Bernard Drainville, qui a déclaré en matinée au caucus préssessionnel de la Coalition avenir Québec que le réseau scolaire était arrivé au point de rupture et que le premier ministre fédéral Justin Trudeau devait mettre un frein à l’immigration.

M. Nadeau-Dubois estime qu’il y a « beaucoup d’hypocrisie » dans cette déclaration. Québec solidaire souhaite réduire l’immigration temporaire. « Le système est brisé par l’explosion de l’immigration temporaire, un modèle qui plonge les immigrants dans la précarité. Ça donne parfois des situations d’exploitation », a-t-il expliqué.

Mais il affirme que c’est M. Drainville et son gouvernement qui sont « responsables de l’augmentation incroyable et déraisonnable de l’immigration temporaire ».

« Qui a brisé le système ? C’est Justin Trudeau et François Legault qui font semblant d’être en désaccord, mais qui sont responsables », déplore M. Nadeau-Dubois. Il affirme que le Québec a le pouvoir de réduire l’immigration volontaire, et n’a pas besoin de la permission d’Ottawa.