Hausse du salaire des députés

Gabriel Nadeau-Dubois met 10 000 $ au frigo

Gabriel Nadeau-Dubois revient à la charge contre la hausse de salaire des députés, soit 30 % ou plutôt 30 000 $ par année et plus, que la Coalition avenir Québec et le Parti libéral ont appuyé, en juin dernier. D’ici la fin de son mandat, il versera l’entièreté de cette somme à des organismes qui luttent contre l’insécurité alimentaire. Il presse les autres élus à en faire autant.