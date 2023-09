« Convoi de la liberté »

Les relations entre police et convoi devenaient « instables », selon un commandant

(Ottawa) Plus les participants du « convoi de la liberté » bloquaient les rues d’Ottawa l’année dernière, et plus les relations entre la police et les manifestants devenaient instables, a témoigné mercredi un policier d’Ottawa qui faisait partie du groupe de coordination mis sur pied pour accueillir l’évènement dans la capitale.