(Montréal) La Sûreté du Québec (SQ) enquête sur l’agression mystérieuse d’une adolescente qui se trouvait dans un bois à proximité d’un secteur résidentiel à Sainte-Julienne, dans la région de Lanaudière.

La Presse Canadienne

L’affaire est survenue près du chemin du Gouvernement vendredi soir, vers 19 h, où la jeune a été atteinte par un projectile, dont la nature n’a pas été précisée.

« Elle se déplaçait à pied lors de l’évènement […] Elle s’est rendue au domicile d’un membre de la famille, où les services d’urgence ont été appelés », a expliqué le sergent Frédéric Deshaies, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’adolescente a subi des blessures au visage, qui ne mettent pas sa vie en danger. Elle a été transportée vers un centre hospitalier pour soigner ses blessures.

« Des policiers de la Sûreté du Québec mènent présentement une enquête dans le but d’établir les causes et circonstances de l’évènement », a précisé le sergent Deshaies.

L’enquête de la SQ suit son cours.