All Boivin est recherché depuis février 2023

PHOTO TIRÉE DU SITE DES DIX CRIMINELS LES PLUS RECHERCHÉS AU QUÉBEC

Jusqu’à 100 000 $ de récompense pour retrouver All Boivin

Une récompense allant jusqu’à 100 000 $ est offerte pour toute information permettant l’arrestation d’All Boivin, l’un des dix criminels les plus recherchés au Québec.

La Sûreté du Québec en a fait l’annonce mercredi matin, par voie de communiqué.

La récompense est offerte dans le cadre du programme Bolo par lequel les corps policiers du Canada publient les photos et informations des criminels les plus recherchés au pays.

All Boivin, 34 ans, est un trafiquant de stupéfiants actif dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Capitale nationale.

Autrefois un des gérants de territoires du Hells Angels de Trois-Rivières Bernard Plourde, il se serait brouillé avec l’organisation criminelle internationale de motards en 2022 et serait en conflit avec elle – et son club-école des Red Devils – depuis, selon la police.

Des évènements de violence survenus dans la dernière année dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Mauricie seraient reliés à ce conflit.

Parmi ces évènements, rappelons l’histoire d’un homme de 28 ans du Saguenay enlevé et retrouvé avec un orteil coupé, à Montréal, en février dernier.

Une cavale de plus d’un an

L’organisation de Boivin a été visée par une enquête de la SQ baptisée Radon en février 2023, mais celui-ci est passé à travers des mailles du filet et fait partie de la liste des dix criminels les plus recherchés au Québec depuis.

Boivin fait face à des accusations de trafic de drogues, possession de drogues dans un but de trafic, complot, trafic de cannabis et possession de cannabis dans un but de trafic.

Ces accusations sont liées à des évènements survenus depuis août 2021 dans les villes de Saguenay, Québec, Brossard et Abbottsford en Colombie-Britannique.

« Pour échapper à la justice, l’enquête démontre qu’il utilise de fausses identités. Il pourrait être n’importe où au Québec », indique la SQ dans son communiqué.

Boivin a plusieurs antécédents judiciaires. En 2021, il a notamment été condamné à trois ans d’emprisonnement pour avoir battu deux jeunes femmes.

Toute information permettant de le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec par téléphone au 1 800 659-GANG (4264) ou par courriel au cic@surete.qc.ca

La prime offerte par le biais du programme Bolo est valide jusqu’au 3 décembre prochain.

Mardi, le programme Bolo a annoncé des récompenses monétaires pour inciter la population à visiter son site internet et s’informer au sujet des 25 criminels les plus recherchés au Canada.

