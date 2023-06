On se demande sur quelle planète vit France-Élaine Duranceau. C’est du vrai monde. Des familles déchirées. Ce sont des gens évincés, qui s’entassent dans des appartements insalubres, c’est ça, la crise du logement. Et on a un gouvernement qui s’en moque en invitant les locataires du Québec à investir en immobilier. Quel manque de respect.