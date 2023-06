(Québec) La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a fait de la spéculation immobilière en transformant un duplex de Montréal en condos, déplore Québec solidaire, qui croit que cela démontre qu’elle n’a pas l’intérêt des locataires à cœur.

« Elle a fait un flip immobilier. Ce n’est pas interdit, mais c’est une pratique spéculative qui contribue puissamment aux hausses du prix. Elle a acheté un bâtiment avec des logements, et les a retirés du marché locatif, et les a vendus en tant que condos. Ça vient faire de la pression sur le prix des loyers », a dénoncé le député de Québec solidaire Andrés Fontecilla.

France-Élaine Duranceau et Annie Lemieux, présidente du groupe immobilier LS4, se sont en effet associées pour réaliser une opération d’achat-revente – un « flip » immobilier tout à fait légal – dans La Petite-Patrie à Montréal.

Avec d’autres partenaires, elles ont fait rénover un duplex de l’avenue De Chateaubriand acquis au coût de 517 000 $ pour y aménager cinq logements en copropriété, avant de les revendre pour un total de plus de 3 millions. Le dernier de ces condos a été vendu le 29 novembre 2022, selon le registre foncier, alors que Mme Duranceau était ministre de l’Habitation.

La pratique du flip immobilier n’est pas illégale, mais elle est controversée. Québec solidaire s’y oppose et a déjà déposé dans le passé un projet de loi pour la taxer.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Andrés Fontecilla

« On considère qu’ils contribuent à la flambée des prix et rendent plus difficile l’accès à la propriété. On achète à un prix X, on le retape rapidement puis on le revend avec des profits substantiels. Avec mon projet de loi, je proposais une taxe à la spéculation, progressive dans le temps, et qui s’éteint après cinq ans. Plus vous vendez vite, plus vous allez être taxé », a dit M. Fontecilla, qui se réunira avec ses collègues vendredi samedi et dimanche dans le cadre du Conseil national de Québec solidaire, à Saint-Hyacinthe.

Favoriser les intérêts des propriétaires

Il estime que Mme Duranceau a contribué à la crise du logement avec son comportement. « Évidemment ce n’est pas une seule personne qui crée la crise, mais elle fait partie de ce mouvement de spéculateurs qui viennent gruger le marché locatif », a-t-il dit.

M. Fontecilla croit que la façon dont Mme Duranceau a agi lorsqu’elle était dans le secteur privé envoie l’image d’un politicien qui favorise « les intérêts du secteur privé et des locateurs ». Quant aux rapprochements entre Mme Duranceau et sa partenaire d’affaire Annie Lemieux, qu’elle a rencontrée comme lobbyiste, M. Fontecilla n’y voit pas de problème sur la forme, mais plutôt sur l’image.

« Elle a le droit de rencontrer des lobbyistes. On n’a aucune information comme quoi des décisions ont été prises en fonction de cette rencontre. Mais l’image envoyée au public, c’est celle d’une ministre qui rencontre régulièrement ces anciens amis du milieu des affaires, et ça contribue à forger une image d’elle », a-t-il dit.

Il souligne d’ailleurs que le projet de loi 31 déposée par la ministre au dernier jour de la session parlementaire fait un « gros cadeau » aux propriétaires en limitant les cessions de bail.

Liens d’amitié

Ce point de vue est partagé par le député péquiste Joël Arsenau. Il souligne, dans une déclaration écrite, que « son historique professionnel et ses liens d’amitié avec les lobbyistes des propriétaires sont des indicateurs très clairs de quels intérêts elle compte favoriser dans sa loi, alors que nous sommes en pleine crise du logement ».

Mme Duranceau avait d’ailleurs dû rectifier des propos qu’elle a tenus la semaine dernière pour défendre son projet de loi.

« Tu ne peux pas utiliser un droit qui n’est pas le tien, de céder un bail à quelqu’un d’autre, à des termes que tu décides quand ce n’est pas ton immeuble. Le locataire qui veut faire ça, il faut qu’il investisse en immobilier », a-t-elle lancé en entrevue à Noovo, vendredi dernier.

« J’ai dit ça et je suis désolée si ç’a paru insensible, j’étais dans une description juridique et économique des choses. Au contraire, je suis très sensible à ce qui se passe en matière d’habitation », a-t-elle plaidé à son arrivée au conseil des ministres.

Joël Arsenau déplore également que Mme Duranceau « faisait des flips en plein au pire de la crise ».

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Joël Arseneau

« Nous n’avons pas besoin d’une enquête de la commissaire à l’éthique pour comprendre pour qui elle travaille. Ma crainte, c’est que le ministère de l’Habitation soit en train de devenir le ministère de l’Immobilier », a déploré M. Arsenau.

De son côté, le député libéral André Fortin demande à Mme Duranceau de rendre public son avis de la commissaire à l’éthique.

Avec la collaboration d’Hugo Joncas et Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse