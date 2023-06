(Saint-Hyacinthe) La course à la succession de Manon Massé n’est pas encore officiellement lancée, mais la députée de Sherbrooke Christine Labrie cumule déjà une forte avance d’appuis au sein du caucus de Québec solidaire.

Les élus Guillaume Cliche-Rivard, Étienne Grandmont, Haroun Bouazzi et le leader parlementaire Alexandre Leduc se sont tous rangés derrière celle qu’ils décrivent comme étant une « rassembleuse ».

La décision de M. Leduc de prendre position dans cette course alors qu’il est officier peut surprendre. « Je ne suis pas tenu à la neutralité. Dans ma fonction de leader, je vais me garder une petite gêne pour faire campagne, je vais rester tranquille », a dit M. Leduc. Il a vanté son côté « rassembleur et fédérateur ». Il a également révélé qu’il était en couple avec Mme Labrie. « C’est l’élu de mon cœur maintenant », a-t-il expliqué.

Son collègue Haroun Bouazzi souhaitait attendre quelques jours avant d’annoncer son choix, mais il a fini par laisser tomber qu’il se rangeait aussi derrière Mme Labrie. « C’est quelqu’un qui travaille fort, qui maitrise ses dossiers, qui est à l’écoute. […] Elle a montré dans sa campagne à Sherbrooke qu’elle est capable de gagner avec panache », a-t-il dit.

Il estime que Mme Labrie rejoint toutes les générations, et qu’elle permettra à Québec solidaire d’aller « plus loin » et de prendre de l’expansion. Mme Labrie a donc l’appui de quatre députés, sur les sept qui prendront position dans cette course.

Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé et Alejandra Zaga Mendez ne prendront pas position. D’autres élus choisiront leurs camps dans les prochaines heures, ou jours.

Les autres candidates à la succession de Manon Massé, qui sera déterminée lors d’un congrès en novembre prochain, sont la députée Ruba Ghazal, qui veut parler d’indépendance et de « nationalisme de gauche plus progressiste et inclusif », ainsi que l’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien. Cette dernière a été défaite lors des élections générales de 2022 et a fait valoir le fait qu'elle est issue d’une région ce qui lui permettrait d’aller chercher l’oreille du Québec rural.

Ce ne sont pas les élus du caucus qui choisiront la femme qui jouera le rôle de co-porte-parole de Québec solidaire, mais des délégués choisis par les membres du parti. Mais ces derniers pourront jouer un rôle en faisant campagne pour leur candidate favorite.

Le maire de Sainte-Camille et candidat défait pour Québec solidaire dans Richmond en 2022, Philippe Pagé, se range d’ailleurs dans le camp d’Émilise Lessard-Therrien, qui se distingue, selon lui, par sa « fine connaissance du territoire du Québec ».