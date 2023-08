Les graves inondations causées par une série d’orages ont endommagé des dizaines de routes et de ponts à travers la province, et les autorités provinciales évaluent toujours l’étendue des dégâts.

(Windsor, N. -É.) Des policiers de la GRC en Nouvelle-Écosse disent qu’ils ont trouvé le corps d’une fille de 14 ans emportée sur près de 100 kilomètres de l’endroit où elle a disparu lors des inondations soudaines du 22 juillet dernier.

La Presse Canadienne

Un porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré aux journalistes que le médecin légiste de la province s’efforçait de confirmer l’identité de l’adolescente trouvée par un civil qui marchait le long de la côte Advocate Harbour, dans la baie de Fundy.

« À l’heure actuelle, nous croyons que [les restes] sont ceux de la jeune portée disparue le 22 juillet à la suite des inondations extrêmes », a déclaré le surintendant Sean Auld en conférence de presse mercredi.

Le maire de la municipalité de West Hants, Abraham Zebian, a identifié la victime lors d’une conférence de presse comme étant Terri-Lynn Keddy.

Le maire Zebian a dit que sa communauté est à la fois en deuil et soulagée que les quatre victimes aient été retrouvées après une importante fouille qui s’est poursuivie pendant 10 jours.

La semaine dernière, les équipes de recherche avaient retrouvé les corps de deux enfants de six ans – identifiés comme étant Natalie Hazel Harnish et Colton Sisco – et de Nicholas Holland, 52 ans, qui voyageait avec la jeune disparue. Ces trois personnes sont mortes aussi lors de cet évènement climatique extrême dans le même secteur.

La tempête, qui a déversé 250 millimètres de pluie dans certaines régions de la province, a entraîné d’importantes inondations soudaines dans plusieurs basses terres.

Des citoyens ont raconté que la rivière Meander a débordé et envoyé un torrent d’eau à travers la route rurale où se trouvaient les deux véhicules des victimes le 22 juillet. Les véhicules – une camionnette et un véhicule utilitaire sport (VUS) – ont été poussés jusque dans un champ de foin de Brooklyn, où l’eau a atteint la hauteur d’un camion-tracteur.

Le sergent Rob Frizzell de la GRC a déclaré que la puissance de ce torrent est du « jamais vu » dans le secteur.

Il a indiqué que l’adolescente se trouvait dans le siège passager avant du VUS, à côté d’un conducteur adulte, tandis que M. Holland était dans le siège arrière à côté d’un autre adulte, quand le véhicule a été emporté. Le conducteur et l’autre passager ont réussi à sortir avant.

Au cours de la conférence de presse, le premier ministre Tim Houston a salué le travail des policiers de la GRC et d’autres premiers intervenants, y compris des pompiers volontaires, qui ont participé aux recherches sur les rives et dans les champs inondés.

« Nous sommes reconnaissants pour vos efforts, a déclaré M. Houston. Et nous ne saurons jamais combien de vies vous avez sauvées. »

« Mes sincères condoléances aux familles des quatre âmes perdues, a-t-il ajouté. Vous serez à jamais dans nos cœurs et serez le triste héritage de ces inondations. »

Des funérailles ont eu lieu plus tôt cette semaine pour les deux enfants de six ans. Lundi, à Brooklyn, des centaines de personnes se sont rassemblées à la caserne de pompiers locale en mémoire de la petite Natalie, qui a été décrite comme un papillon qui illuminait chaque pièce. Des funérailles ont eu lieu le lendemain pour le petit Colton, décrit comme un passionné d’animaux et d’agriculture.

Le chef adjoint des pompiers volontaires de Brooklyn, Jason Cochrane, a déclaré aux journalistes que les premiers intervenants impliqués étaient épuisés après avoir dirigé l’intervention et participé aux fouilles.

Le service d’incendie a été parmi les premiers à intervenir dès vendredi soir, alors que la pluie tombait et qu’il était difficile pour les camions de secours de fournir des secours dans certaines régions.

« L’aide aux membres en matière de santé mentale est notre priorité absolue en ce moment », a souligné l’autre chef adjoint Brett Tetanish, précisant que les quelque 75 membres du service des bénévoles sont conscients que d’autres catastrophes liées au climat pourraient survenir.

Kody Blois, député libéral de Kings-Hants, a pour sa part déclaré que malgré la période de deuil, il faut aussi réfléchir aux leçons tirées des problèmes rencontrés lors de l’intervention initiale, en particulier le mauvais service cellulaire dans la région.

Il a souligné que de nombreux résidants n’ont pas reçu d’alerte et que davantage de soutien doit être fourni aux pompiers volontaires pour faire face à l’impact des sauvetages lors de catastrophes climatiques.

« Pensez à ce qui se passe actuellement partout au pays, des incendies de forêt aux ouragans […] Il incombe au gouvernement du Canada et aux gouvernements provinciaux et territoriaux de s’assurer que ces hommes et ces femmes ont un soutien supplémentaire », a affirmé le député.