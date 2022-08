Ce n’est pas non plus étonnant quand on sait que depuis les années 1990, il y a eu des opérations où les soldats ont été exposés à des risques plus élevés et des phénomènes beaucoup plus traumatisants. En Irak et en Afghanistan notamment, beaucoup d’entre eux ont été très perturbés, très troublés. On ressent les impacts de ça depuis quelques années.