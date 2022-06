Entente entre le PLC et le NPD

Jagmeet Singh veut voir les premiers résultats à l’automne

(Ottawa) Le pacte « de soutien et de confiance » conclu entre le gouvernement Trudeau et le Nouveau Parti démocratique (NPD) tiendra jusqu’en 2025, comme prévu, croit Pablo Rodriguez, l’un des gardiens de cet accord. Mais attention : si les libéraux ne livrent pas le programme de soins dentaires et le supplément de 500 $ pour l’aide au logement, le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, jure qu’il déchirera l’entente.