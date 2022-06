La ministre fédérale du Commerce international, Mary Ng, lors de l’annonce de l’adhésion du Canada à l’Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones au Musée canadien de l’histoire à Gatineau

(Ottawa) La ministre fédérale du Commerce international, Mary Ng, a déclaré jeudi qu’elle souhaitait que les Autochtones, qui ont après tout été à la fondation même du commerce au Canada, bénéficient davantage des accords de libre-échange internationaux.

La Presse Canadienne

Lors d’une cérémonie à Ottawa avec des Autochtones de partout au Canada et de Nouvelle-Zélande, la ministre Ng a annoncé que le Canada se joignait à l’Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones. L’adhésion à ce forum commercial international vise à aider les entreprises des Premières Nations, inuites et métisses à trouver de nouveaux débouchés dans le monde, a indiqué la ministre.

On compte plus de 50 000 entreprises appartenant à des Autochtones au Canada, qui contribuent chaque année près de 30 milliards à l’économie.

La ministre Ng soutient qu’en adhérant à l’Accord de coopération économique et commerciale avec les peuples autochtones, davantage d’entrepreneurs autochtones pourront bénéficier des accords de libre-échange, tout en partageant leur savoir-faire avec des entreprises autochtones du monde entier.

Le député libéral Jaime Battiste, premier député mi’kmaq élu au Parlement, affirme que cet accord intégrera les façons de savoir et d’être autochtones, et qu’il ne vise pas seulement à faire des profits, mais à protéger les terres et les ressources.

M. Battiste, qui est secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, estime que l’adhésion à cet accord constitue « un pas important vers la réconciliation économique, qui profitera à de nombreuses communautés et de nombreuses entreprises autochtones ».