Les employés de Passeport Canada ont distribué 73 coupons, mardi matin, aux personnes qui attendent au Complexe Guy-Favreau. Des centaines de voyageurs sont restés bredouilles et plusieurs d’entre eux sont désespérés de ne pas obtenir leur passeport à temps pour leur départ.

Émilie Bilodeau La Presse

Fareh Mady était le 76e dans la file. Il attend depuis trois nuits, sur sa chaise de camping, de mettre la main sur le document lui permettant de prendre son avion ce mercredi soir à 17 h, en direction de Cancún.

« Ils ont refermé la porte juste devant nous en disant qu’ils ne donnaient que 73 billets », raconte le jeune homme.

« Je suis vraiment triste. Ça fait trois nuits qu’on est ici, on est fatigués. On n’a pas dormi », explique-t-il à côté de son ami avec qui il doit voyager.

Mardi soir, vers 23 h, les employés du Complexe Guy-Favreau ont déplacé la longue file d’attente à l’extérieur du bâtiment. Des personnes qui avaient noté le nom de chaque individu se sont assurées que les rangs soient conservés. À 7 h 30 mercredi matin, la distribution des coupons tant attendus s’est amorcée. Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal se sont assurés que l’opération se fasse dans le calme.

Les 73 premières personnes dans la file ont été invitées à entrer dans l’édifice, sans prêter attention à la date de départ des voyageurs. Ces derniers auront un rendez-vous au courant de la journée et devraient donc obtenir leur passeport.

« Ils disent au monde de venir 24 heures à l’avance, mais ils ne donnent que 73 billets. Ils n’ont pas priorisé les gens aujourd’hui », déplore M. Mady.

Le jeune homme affirme qu’il s’est fait offrir 700 $ par une femme pour qu’il lui cède sa place de choix dans la file. Fareh Mady a refusé ; il fonde encore un mince espoir de prendre son vol ce mercredi soir.

Les gens qui se présentent, car elles ont un rendez-vous ou parce qu’elles peuvent récupérer un passeport prêt, sont quant à elles décontenancées devant le manque d’informations. Elles s’agglutinent devant la porte d’entrée principale dans l’espoir de parler à un gardien de sécurité.

« Il n’y a aucune information nulle part. Il n’y a pas de panneau qui indique les priorités. Personne ne nous a demandé si on part aujourd’hui », raconte pour sa part Patricia Baehr, qui s’est présentée au bureau de passeports dans la nuit, à 3 h 45.

« Si on ne peut pas passer la nuit ici, on n’a aucune chance d’avoir notre passeport. Moi, je suis monoparentale, j’ai des responsabilités, j’ai un travail et j’ai zéro chance d’avoir le passeport pour mon fils qui doit partir ce soir en France pour aller voir sa grand-mère malade », s’attriste Mme Baehr.

Plusieurs personnes ont dit que le système de coupons, implanté pour la première fois mercredi, n’a pas changé grand-chose aux longues files d’attente. « La seule différence, c’est qu’on doit maintenant attendre dehors », a souligné Nathalie. Pendant la nuit, les gens ont utilisé une ruelle pour faire leurs besoins puisqu’ils n’ont plus accès aux toilettes de l’édifice fédéral.

73 heureux

Steve Mathieu, lui, est sorti avec un large sourire du Complexe Guy-Favreau. Il était le quatrième de l’interminable file lorsque les coupons ont été distribués en matinée. Il attendait depuis lundi, 18 h 30.

« Les coupons, est-ce que c’est une bonne solution ? Pour moi, ç'a été bon parce que j’étais parmi les premiers. Mais si j’avais été 100e ou 150e, je n’aurais pas trouvé ça drôle », dit-il.

L’homme ne part que le 4 juillet, mais en plus de son passeport, il avait une demande de visa à effectuer pour entrer au Cameroun.

« C’est la première fois que mes enfants vont visiter le Cameroun, c’est la première fois qu’ils vont rencontrer leur grand-père. C’est important pour moi », a expliqué le père de trois enfants de 3, 5 et 7 ans.