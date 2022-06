(Ottawa) Les gestionnaires des bureaux de passeport devront être au travail dès 7 h mercredi pour donner des billets aux gens qui font la file depuis des jours devant les bureaux de Service Canada. Ce système par rendez-vous sera accessible aux personnes qui ont un voyage dans moins de 48 heures.

Mylène Crête La Presse

« Ce n’est pas possible de traiter 500 personnes dans un bureau dans une journée, alors c’est vraiment de prioriser les gens qui ont besoin de voyager d’une manière urgente », a affirmé la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, en entrevue.

Son ministère fait face à un nombre de demandes « sans précédent » avec la levée des restrictions sanitaires. Les gens veulent voyager à l’extérieur du pays après s’être privés durant les deux ans de pandémie.

Il y a des files devant les bureaux de passeport dans toutes les grandes villes du pays, mais c’est au Québec que la situation est la plus critique.

Photo PATRICK DOYLE, La Presse Canadienne Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Lundi, dans chacun des trois bureaux de passeport à Montréal, il y avait plus de 400 personnes qui faisaient la file. Normalement, nous voyons entre 100 et 200 personnes dans les autres centres urbains, c’est plus gérable que 400 ou 500 personnes. Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

De nombreux départs en voyage sont prévus à l’approche de la fin des classes et du congé de la Saint-Jean-Baptiste. D’autres ont fait des demandes de passeport en prévision des vacances de la construction à la fin du mois de juillet.

Les gens qui recevront un billet avec le nouveau système de rendez-vous seront invités à quitter la file pour revenir à une heure donnée le jour même ou le lendemain. Les gestionnaires et les employés de Service Canada devront également renseigner les voyageurs dont le déplacement est moins urgent pour éviter qu’ils attendent devant leurs bureaux pour rien.

« C’est d’assurer que les gens qui font la file ont l’information dont ils ont besoin, a-t-elle expliqué. Il y a des gens qui vont seulement pour faire la vérification du statut de leur passeport. Ce n’est pas nécessaire de faire la file pour ça. »

Ils pourront obtenir des rendez-vous dans les jours suivants, a-t-on précisé au bureau de la ministre.

Le gouvernement a reçu un volume élevé de demandes de passeport par la poste. Normalement, la demande doit être traitée en 20 jours, mais certaines personnes attendent depuis des mois. Elles sont sans nouvelle alors que leur départ approche.

Les personnes qui doivent partir durant la fin de semaine de la fête nationale devraient se rendre dans l’un des bureaux de Service Canada spécialisé dans les demandes de passeport demain ou jeudi pour faire leur demande urgente. Ils doivent apporter leurs documents et apporter leur billet d’avion comme preuve de voyage.

Du renfort de l’Agence du revenu

Le gouvernement tente de convaincre quelque 200 employés temporaires de l’Agence de revenu du Canada de l’aider à juguler la crise des passeports. La demande a été envoyée, mais on ne sait pas combien répondront à l’appel.

« On en cherche des centaines », s’est exclamée la ministre.

Ces employés de l’Agence du revenu du Canada se retrouvent sans emploi après la période des impôts et le gouvernement espère qu’ils accepteront de travailler pour Service Canada.

Ils viendraient s’ajouter aux 600 employés déjà embauchés par le gouvernement pour traiter les nombreuses demandes de passeport et les 600 autres qui doivent être recrutés.

La ministre Gould espère aussi pouvoir obtenir de l’aide des ministères de l’Immigration et des Affaires mondiales.

Réactions

Au Québec, les ratés du gouvernement fédéral ont fait réagir la ministre des Relations canadiennes, Sonia LeBel. « C’est insensé de voir des gens camper pour obtenir un passeport, a-t-elle écrit sur Twitter. Nous invitons le gouvernement fédéral à rapidement trouver une solution afin de traiter plus adéquatement les demandes. »

Les conservateurs et les bloquistes ont continué de critiquer la ministre et le premier ministre Justin Trudeau pour leur mauvaise gestion de la crise mardi. Malgré tout, Karina Gould est demeurée calme lors de l’entrevue. « Nous savons que c’est un des plus gros défis et on doit le régler », a-t-elle reconnu.

Son ministère s’était préparé à une augmentation des demandes de passeport, mais pas de cette ampleur. Le volume important de demandes par la poste et le fait que 85 % d’entre elles sont des premières requêtes ont pris les fonctionnaires par surprise. Chaque demande prend ainsi plus de temps à traiter.