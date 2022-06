Rapport de la vérificatrice générale

Des chèques échappent aux personnes les plus vulnérables

(Ottawa) Les prestations pour réduire la pauvreté n’atteignent pas les personnes qu’elles sont censées aider le plus, selon la vérificatrice générale. L’Agence du revenu du Canada et le ministère de l’Emploi et du Développement social ont pourtant reçu 18 millions de dollars lors de la dernière année financière pour tenter de les joindre.