Ils sont plus de 50 000 Ukrainiens à avoir fui leur pays en moins de 48 heures, la plupart en Pologne et en Moldavie, selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

(Ottawa) Les mesures prises par le Canada pour simplifier l’arrivée d’Ukrainiens au pays ne permettent pas de faire face à l’urgence de la situation, selon l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI). Elle demande de lever l’exigence de visa qui requiert d’envoyer son passeport à l’ambassade canadienne à Kiev, désormais fermée.

Mylène Crête La Presse

« De lever l’exigence permettrait à ces personnes de venir ici, d’être en sécurité au Canada pendant que leur demande [d’immigration] est étudiée », explique en entrevue la présidente de l’AQAADI, Stéphanie Valois.

Le gouvernement a indiqué qu’il traiterait en urgence les demandes de nouveaux passeports, de documents de voyage et celles des résidents permanents qui se trouvent actuellement en Ukraine et qui veulent revenir ici. Les demandes d’immigration des personnes qui vivent en Ukraine seront également traitées en priorité. Une ligne téléphonique a été créée pour répondre à leurs questions.

« On a donné comme exemple des demandes de citoyenneté pour adoption, des demandes de réunification familiale, de permis de travail qui sont déjà déposées, mais en fait pour nous de traiter les demandes en priorité ce n’est peut-être pas suffisant, affirme Me Valois. Ça ne répond pas à l’urgence actuelle que les Ukrainiens vivent. »

« Nous ce qu’on demande c’est de lever l’exigence [de visa] pour permettre aux Ukrainiens de venir au Canada avec une autorisation de voyage électronique, ajoute-t-elle. Donc, ça, ça s’obtient sur l’internet. C’est beaucoup plus facile. La personne n’a pas besoin d’envoyer son passeport pour obtenir un visa physique. »

Le Nouveau Parti démocratique presse le gouvernement de renouveler automatiquement les permis de visiteur, de travail et d’études des Ukrainiens déjà au Canada pour leur éviter un dangereux voyage. « Celles et ceux qui sont déjà au Canada ne doivent pas être obligés de retourner en Ukraine en raison des risques et des dangers graves qui y prévalent », a souligné vendredi la porte-parole du NPD en matière d’immigration, Jenny Kwan.

Le gouvernement doit éviter de répéter les erreurs commises en Afghanistan lors du retour au pouvoir des talibans il y a quelques mois et prévoir suffisamment de personnel pour traiter les demandes de réfugié, a-t-elle fait valoir dans un communiqué.

La vice-première ministre Chrystia Freeland doit faire le point sur la situation en Ukraine vendredi. Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, y sera, tout comme de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, et le ministre du Développement international, Harjit Sajjan. La conférence de presse initialement prévue à 12 h 30 a été reportée. L’heure demeure à confirmer.

Le premier ministre Justin Trudeau a participait vendredi matin à la réunion des dirigeants de l’OTAN pour discuter de la situation en Ukraine.

Il avait réitéré la veille qu’une entente avait été conclue avec des pays frontaliers, comme la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie, afin que les Canadiens et résidents permanents du Canada qui se trouvent en Ukraine puissent traverser la frontière en toute sécurité.

Depuis environ un mois, quelque 2000 demandes d’asile ont été approuvées, a révélé Nicole Giles, la sous-ministre adjointe des opérations à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Elle n’a pas voulu dire si une cible avait été fixée en ce qui a trait au nombre de réfugiés de guerre que le Canada serait prêt à accueillir.

Le Canada a imposé jeudi de nouvelles sanctions contre les élites russes, les membres du Conseil de sécurité de la Russie, et les ministres de la Défense, des Finances de la Justice en réaction à l’attaque orchestrée par Vladimir Poutine en Ukraine. En tout, 58 personnes et entités sont visées.

Les frappes russes se sont intensifiées vendredi et ont visé Kiev, la capitale du pays.

Avec Mélanie Marquis