(Ottawa) La médiatrice des vétérans affirme que de nombreux ex-soldats malades et blessés et leurs familles se battent inutilement pour avoir accès au soutien et aux services fédéraux parce que le gouvernement refuse de donner suite à un nombre croissant de recommandations de son bureau.

Lee Berthiaume La Presse Canadienne

Dans une entrevue avec La Presse Canadienne, Nishika Jardine a indiqué que le mandat de son bureau est d’identifier les obstacles systémiques et les injustices dans la façon dont les anciens combattants sont traités, et de proposer des solutions sur la façon dont ces problèmes peuvent être résolus.

Pourtant, la colonelle de l’armée à la retraite a déclaré que le gouvernement avait donné suite à un nombre décroissant de recommandations « bien réfléchies » de son bureau ces dernières années, au détriment des anciens combattants handicapés et de leurs proches.

« Il est clair qu’au cours des quatre dernières années, le gouvernement a pris du retard dans le travail nécessaire pour remédier aux inégalités que nous avons soulignées », a déclaré Mme Jardine, qui est entrée en fonction comme ombudsman en novembre 2020.

Les problèmes identifiés par son bureau depuis 2017 incluent les longs délais d’attente des anciens combattants pour savoir s’ils sont admissibles aux prestations d’invalidité et à l’assistance. Ces attentes ont été particulièrement longues pour les femmes et les francophones blessés en uniforme.

Mme Jardine a également attiré l’attention en juin sur ce qu’elle affirme être le traitement injuste des membres de la famille des anciens combattants, qui sont incapables d’accéder aux services de santé mentale à moins que cela ne fasse partie intégrante du plan de traitement de l’ancien combattant.

Lorsqu’un ancien combattant ou un militaire sert, ou même un membre de la GRC, leurs familles ont également servi et cela a un impact sur leur santé mentale. La santé mentale des familles, certaines de ces histoires sont déchirantes. Nishika Jardine, ombudsman des vétérans

Le bureau du ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a déclaré que le gouvernement avait accepté bon nombre des recommandations de la médiatrice, y compris sa demande en juin qu’Anciens Combattants Canada finance des programmes de soutien par les pairs pour les victimes d’inconduite sexuelle militaire.

« Nous avons également mis en œuvre des recommandations qui ont amélioré les soutiens en matière de santé mentale pour les anciens combattants et leurs familles, amélioré l’indemnisation des anciens combattants malades et blessés, et lancé une carte d’identité d’ancien combattant », a écrit le porte-parole Cameron McNeill dans un courriel.

« Nous continuerons de travailler avec la médiatrice et son bureau pour améliorer les services et le soutien que nous offrons à nos anciens combattants et à leurs familles, y compris une nouvelle réduction des délais de traitement pour les anciens combattants, ce qui est une priorité absolue qu’elle et le ministre partagent. »

Mme Jardine, qui est la première femme à occuper le poste et qui fait passer le nom du bureau d’« ombudsman » à « ombud », n’est pas la première à exprimer sa frustration face à ce qu’elle considère comme la réponse nonchalante du gouvernement aux préoccupations du bureau.

Le prédécesseur de Mme Jardine, Craig Dalton, a démissionné en mai 2020 après seulement 18 mois.

Pourtant, un rapport publié par Mme Jardine à la fin du mois dernier a mentionné que la tendance s’est accentuée ces dernières années à mesure que de moins en moins de recommandations étaient mises en œuvre.

Le gouvernement n’a mis en œuvre que six des 26 recommandations toujours pertinentes formulées entre avril 2017 et mars 2021.

Ces 26 recommandations visaient à fournir un soutien en matière de santé mentale aux membres des familles ainsi qu’un accès plus équitable à une aide financière et à une indemnisation pour tous les anciens combattants handicapés, et à s’assurer que les anciens combattants n’attendent pas des mois et des années pour obtenir de l’aide.

Le rapport indique que ces temps d’attente représentaient 43 % de toutes les plaintes reçues par le bureau, ce qui en fait le principal problème soulevé par les anciens combattants. Et ce malgré le fait que le gouvernement ait embauché des centaines d’employés temporaires pour traiter un arriéré de plus de 40 000 demandes.

Le rapport annuel n’incluait pas la décision du gouvernement de mettre en œuvre le soutien par les pairs pour les inconduites sexuelles, qui sera couvert dans l’itération de l’année prochaine.

Mme Jardine, qui avait précédemment raconté à La Presse Canadienne qu’elle avait enduré la même attente longue et frustrante pour sa propre demande pendant laquelle elle n’avait pas pu accéder à la physiothérapie pour les blessures subies alors qu’elle revêtait l’uniforme, a déclaré que le problème reste une préoccupation majeure pour elle.

Tout dépend de l’obtention de cette décision sur votre demande d’invalidité afin que vous puissiez vous rétablir pour que vous puissiez réintégrer votre vie civile et passer à un nouvel emploi. C’est un combat pour beaucoup d’anciens combattants et mes pensées vont à eux et à leurs familles. Nishika Jardine, ombudsman des vétérans

La Presse Canadienne a décrit le mois dernier dans une série d’articles certains des défis auxquels sont confrontés les anciens combattants d’aujourd’hui, y compris l’arriéré de demandes qui entraîne beaucoup d’attente pour l’aide fédérale.