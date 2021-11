National

Inondations en Colombie-Britannique

Les Forces armées canadiennes sont déployées

(Abbotsford) Des militaires ont été déployés jeudi dans l’ouest du Canada, sur terre et dans les airs, pour répondre aux importantes inondations et glissements de terrain qui ont fait un mort et plusieurs disparus, tandis que les évacués continuent de se compter par milliers.