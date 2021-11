(Ottawa) Tout comme les États-Unis ainsi que plusieurs pays d’Europe et d’Asie, le Canada interdit les voyages non essentiels en provenance et à destination des pays du continent africain qui sont touchés par la transmission du nouveau variant détecté en Afrique du Sud, l’Omicron.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et le ministre des Transports, Omar Alghabra, ont annoncé vendredi un train de mesures pour contrer la propagation de ce nouveau variant potentiellement très contagieux et aux mutations multiples.

Selon le groupe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les données préliminaires de ce variant, dont l’identification a été annoncée jeudi en Afrique du Sud, suggèrent qu’il présente « un risque accru de réinfection » par rapport aux autres variants, dont le Delta, dominant et déjà très contagieux.

Ainsi, tous les citoyens étrangers qui ont séjourné dans le sud de l’Afrique au cours des 14 derniers jours ne peuvent plus entrer au Canada. Les pays comprennent l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho, l’Eswatini (Swaziland) et la Namibie. Les États-Unis ont ajouté le Malawi à leur liste.

En outre, tous ceux qui sont arrivés au Canada au cours des deux dernières semaines, qu’ils soient canadiens ou des étrangers, doivent s’isoler et subir un test de COVID-19. Ils seront tenus d’attendre le résultat négatif de ce test avant de sortir de leur période d’isolement.

Dans le cas des Canadiens et des résidents permanents qui comptent revenir au Canada, ils devront se faire tester au moment de leur arrivée à la frontière canadienne et attendre le résultat de leur test afin de démontrer qu’il est négatif. Ils devront ensuite se soumettre à une quarantaine de deux semaines et se faire tester une nouvelle fois au huitième jour.

Le ministère des Affaires étrangères doit émettre un avis pour décourager fortement tous les Canadiens de voyager dans cette région du globe. Enfin, les Canadiens qui reviennent au pays après avoir séjourné dans le sud de l’Afrique devront se faire tester au moment de leur dernière escale avant de rentrer au pays.

Pour le moment, les autorités canadiennes n’ont pas détecté de cas du nouveau variant au pays, a indiqué la Dre Theresa Tam, directrice de l’Agence de santé publique du Canada.

Le ministre Duclos n’a pas voulu s’avancer sur la durée de ces mesures. « C’est évidemment à voir. On fait ça pour une approche que j’appelle bretelles et ceinture, pour être vraiment certain qu’on est le plus prudent possible, comme on l’a été durant toute la crise de la COVID-19. On va continuer d’évaluer la situation avec l’aide des scientifiques évidemment », a dit le ministre Duclos.

Il a soutenu que le gouvernement canadien impose les mesures les plus robustes pour limiter la propagation du nouveau variant. « Par rapport à ce qu’on trouve ailleurs dans le monde, on a l’ensemble des mesures probablement les plus solides même si on est un peu plus distant du continent africain. »

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a indiqué qu’il n’y a aucun vol direct entre le Canada et les pays du sud de l’Afrique. Il a souligné que la liste des sept pays visés par ces mesures pourrait s’allonger si la situation l’exige.

« C’est vraiment effrayant », dit Legault

Plus tôt, vendredi, en jugeant que le nouveau variant de la COVID-19 repéré en Afrique du Sud était « très inquiétant », le premier ministre François Legault avait été des nombreux élus à travers le Canada qui ont pressé le gouvernement Trudeau d’interdire rapidement les vols en provenance de ce pays, en bloquant aussi l’entrée de tous les passagers qui y sont passés.

« Il faut aller le plus vite possible. Il faut tout faire pour en avoir le moins possible, de ce variant. Je demande que ça cesse maintenant », avait alors martelé M. Legault, en marge du Grand cercle économique des peuples autochtones à Montréal. « C’est vraiment effrayant », a-t-il aussi dit en anglais, à propos de ce nouveau variant.

Alors que le Québec a surpassé la barre des 1000 cas de COVID-19 vendredi, le premier ministre a toutefois réitéré que le Québec « reste autour de 200 hospitalisations, ce qui est de quatre à cinq fois moins que ce qu’on voit aux États-Unis ». Il dit « espérer de tout cœur » pouvoir permettre à toutes les familles de se rassembler à Noël, pour avoir un temps des Fêtes « plus normal ».

Grâce à la vaccination, nos hospitalisations restent relativement basses, mais ça va être important de poursuivre la vaccination des 5-11 ans, afin d’augmenter la couverture vaccinale. François Legault, premier ministre du Québec

D’ici là, « il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut être prudent, il faut respecter les consignes », a encore imploré M. Legault, qui promet des annonces sur les mesures qui s’appliqueront pendant les fêtes de fin d’année « au cours des prochaines semaines ». « Je comprends aussi qu’il y a des considérations de santé mentale », a-t-il assuré.

M. Legault n’entend pas pour l’instant demander une interruption des vols avec la Belgique, le premier État européen ayant déclaré un cas, ou encore avec Hong Kong et Israël. « On n’a pas d’indication qu’il y en a beaucoup pour l’instant en Belgique. Il faudra voir aussi si la personne qui avait le variant venait d’Afrique du Sud. C’est au gouvernement fédéral de s’assurer qu’on predn ça au sérieux », a-t-il dit.

