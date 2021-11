National

Le jour du Souvenir célébré un peu partout au pays

(Ottawa) Les masques bleus clairs côtoyaient les coquelicots rouges, jeudi, en ce frisquet matin de novembre, alors que les Canadiens retrouvaient les cénotaphes et monuments commémoratifs un peu partout au pays pour se souvenir et rendre hommage à ceux qui sont morts au service du pays et pour la liberté.