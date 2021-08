(Vancouver) L’agence de protection des forêts contre le feu en Colombie-Britannique indique que plus de 100 nouveaux incendies ont éclaté cette semaine, alors que des orages et un retour au temps chaud ont contribué à porter à près de 300 le nombre de brasiers actifs dans cette province.

La Presse Canadienne

Plus d’une trentaine de ces incendies pourraient mettre en danger des personnes et des biens, et de nouvelles évacuations ont été ordonnées alors qu’un brasier de 325 kilomètres carrés près du lac White Rock se dirigeait jeudi vers l’autoroute 97, entre Kamloops et Vernon.

L’agence de protection des forêts indique que le risque d’incendie dans le sud de l’intérieur de la province est maintenant d’« élevé » à « extrême ». Les vents forts prévus au-dessus de l’incendie de White Rock pourraient provoquer de nouvelles poussées tout au long de la journée.

Le district régional de Columbia Shuswap a élargi ses ordres d’évacuation mercredi soir pour inclure environ 600 résidants de la communauté de Falkland. Les citoyens doivent s’inscrire dans un centre d’accueil à 50 km de chez eux.

On comptait jeudi plus de 60 ordres d’évacuation dans la province, touchant les résidants et les entreprises d’environ 4200 propriétés, qui ont reçu l’ordre de partir, car le feu menaçait leur terrain ou leurs issues vers un lieu sûr.

Environnement Canada prévoyait jeudi des averses sur la majeure partie de la Colombie-Britannique pour la fin de semaine, ce qui pourrait donner un peu de répit aux pompiers forestiers. Mais ce sursis sera probablement de courte durée : le temps chaud et sec devrait être de retour la semaine prochaine.