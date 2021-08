Les autorités de la province ont rapporté 247 incendies de forêt dans l’ensemble de la province, deux de plus que lors du précédent bilan.

Des températures plus fraîches pourraient venir en aide aux pompiers

(Victoria) Des températures plus fraîches et des averses pourraient donner un certain répit aux pompiers en Colombie-Britannique.

La Presse Canadienne

Les autorités de la province ont rapporté 247 incendies de forêt dans l’ensemble de la province, deux de plus que lors du précédent bilan. La grande majorité d’entre eux sont situés dans les Kamloops et dans le sud-est.

Selon les autorités, 61 ordres d’évacuation sont en vigueur. Elles ont aussi lancé 101 alertes d’évacuation.

La fumée provoquée par les incendies dans la région des Kamloops, de la vallée de l’Okanagan, de Castlegar et de Williams Lake a convaincu Environnement Canada à diffuser des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air.

Vancouver a levé son avis au sujet de la qualité de l’air pour la plus grande partie de ville et de la vallée du Fraser en raison des changements des conditions climatiques.

Depuis le 1er avril, 1275 incendies de forêt ont éclaté en Colombie-Britannique, ravageant plus de 5016,76 kilomètres carrés de territoire.