Jusqu’à 12 milliards pour un train « moderne » entre Québec et Toronto

(Québec) Le gouvernement du Canada doit investir à terme entre 6 et 12 milliards de dollars pour relier Québec, Montréal et Toronto par un service de train « moderne », où les wagons de passagers n’auront plus à céder le passage à ceux de marchandises.