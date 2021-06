La mort récente d’un travailleur étranger temporaire philippin attire l’attention sur le sort des ouvriers migrants au Canada.

Arvin Joaquin La Presse Canadienne

Efren Reyes est mort d’un accident de travail à Wetaskiwin, en Alberta, le 26 mai. La GRC indique que M. Reyes a été heurté par une chargeuse à une installation d’Elite Poultry Services, là où il travaillait. Il a été tué sur le coup.

L’entreprise dit mener une enquête sur cet accident. Elle a exprimé ses condoléances à la famille de l’infortuné travailleur.

Les groupes de défense des migrants exigent davantage de protection pour les travailleurs migrants. Selon eux, la seule façon pour ces travailleurs d’obtenir tous leurs droits est de leur donner le statut de résident permanent.

Le directeur général de la Migrant Workers Alliance for Change, Syed Hussan, déplore qu’il n’existe pas de données nationales sur le nombre de travailleurs migrants tués lors d’un accident de travail. Selon lui, au moins 10 ouvriers agricoles sont morts de causes variées sur des fermes en 2021.

Dans certains cas, certains ouvriers étrangers sont retournés chez eux et meurent à l’extérieur du pays. D’autres peuvent attraper une grave maladie, comme un cancer, après avoir été exposés pendant tant d’années aux pesticides. Ils sont retournés chez eux et ne sont plus invités à revenir. Eux non plus ne figureraient pas dans les statistiques.