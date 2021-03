Affaire WE Charity

Les frères Kielburger comparaîtront lundi devant le Comité d’éthique

(Ottawa) Pour couronner un échange extraordinaire de demandes et de contre-demandes, un avocat des cofondateurs de WE Charity a convenu jeudi soir que Craig et Marc Kielburger comparaîtront lundi devant le Comité d’éthique de la Chambre des communes.