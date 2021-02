(Ottawa) Des groupes dénoncent une disposition du projet de loi fédéral sur les armes à feu déposé mardi.

Lina Dib

La Presse Canadienne

« La loi du drapeau rouge », dans C-21, est présentée par le premier ministre Justin Trudeau et son ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, comme un effort supplémentaire pour protéger les victimes de violence familiale.

Au contraire, disent les représentants d’un groupe de médecins et les militants de Polysesouvient, c’est un recul.

C-21, par cette « loi du drapeau rouge », permet à quiconque qui s’inquiète de l’état mental d’un propriétaire d’armes à feu de s’adresser à un juge pour faire saisir des armes.

« On va […] proposer des lois qui permettront aux amis et aux proches qui s’inquiètent d’une situation de demander à la cour de confisquer immédiatement les armes à feu des individus violents et à risque, et de suspendre leur permis d’acquisition. Ces mesures aideront aussi à prévenir des cas de suicide », disait le premier ministre Trudeau mardi.

En ce moment, c’est une plainte à la police qui peut conduire à la saisie des armes d’un individu qui n’a commis aucun crime.

« Ils mettent le fardeau sur les victimes potentielles. Imaginez une femme qui est battue, qui est dans une maison d’hébergement… Elle ? Elle doit aller en cour convaincre un juge pour enlever les armes de son ex ? Au lieu de maintenant juste appeler la police », s’est indignéeHeidi Rathjen, porte-parole de Polysesouvient, en entrevue téléphonique, mercredi.

Selon Mme Rathjen, rien dans C-21 n’établit des critères pour faciliter la saisie d’armes, celle-ci demeurant discrétionnaire.

« Ça ne change pas les critères. Ça fait juste ajouter un processus », a-t-elle souligné.

De son côté, l’Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU) rappelle qu’elle réclame depuis 25 ans une loi qui rende obligatoire la signalisation d’un individu armé à risque, signalisation qui conduirait automatiquement à la saisie temporaire des armes jusqu’à ce que la crise, qu’elle soit de santé mentale ou de toute autre nature, soit passée.

Le projet de loi C-21, selon l’ACMU, ne fait rien de tel.

« Plutôt qu’une loi du drapeau rouge, le gouvernement fédéral a levé le drapeau blanc de la capitulation », s’est désolée l’ACMU dans un communiqué publié mardi.