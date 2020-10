PHOTO CARLOS GARCIA RAWLINS, REUTERS

« Ces déclarations sans fondement sont pleines de mensonges et de désinformation. Il s’agit d’une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine et cela reflète l’ignorance et les préjugés de ces Canadiens. La Chine déplore et rejette fermement cela », a tempêté le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian