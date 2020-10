(Halifax) L’escalade de tensions autour de la pêche au homard en Nouvelle-Écosse a donné lieu à une mobilisation en solidarité avec le peuple mik’maq, dimanche, à Halifax.

Brett Bundale

La Presse Canadienne

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de la capitale pour afficher leur soutien aux pêcheurs autochtones, après qu’un conflit sur leurs droits eut dégénéré au cours du week-end.

Devant une bannière sur laquelle on pouvait lire « Respectez les traités, protégez le sacré », plusieurs militants ont pris la parole et dénoncé la récente flambée de violence.

Pendant ce temps, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse exhorte Ottawa à définir ce qui constitue une pêche légale en vue d’assurer une « subsistance convenable ».

Dans une publication sur Twitter, Stephen McNeil a affirmé que le ministère fédéral des Pêches doit d’abord trancher la question pour que la province puisse encadrer la vente de produits de la mer.

Les autorités provinciales et fédérales collaborent pour désigner un facilitateur et résoudre ce conflit par un « dialogue dans le respect », a-t-il ajouté.

M. McNeil y est allé de cette déclaration après qu’un entrepôt eut été la cible d’un incendie suspect à Pubnico-Ouest, tôt samedi. Des prises de homard de pêcheurs mi’kmaq sont ainsi parties en fumée.

PHOTO JOHN MORRIS, REUTERS

Quelques jours plus tôt, deux affrontements impliquant des centaines de personnes ont éclaté devant des installations utilisées par les pêcheurs autochtones.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a arrêté un homme pour voie de fait contre un chef autochtone un autre pour incendie criminel.

En réponse aux tensions grandissantes, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a autorisé un renforcement de la présence de la GRC, à la demande du procureur général de la province.

Le chef Mike Sack de la première nation de Sipekne’katik a salué les ressources policières supplémentaires, mais croit que ces renforts auraient dû être déployés plus tôt pour éviter toute « la destruction, les comportements racistes, le harcèlement et l’intimidation ».

Samedi, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit « atterré par les actes de violence, d’intimidation et de destruction qui ont lieu en Nouvelle-Écosse ».

« Les auteurs devront répondre de leurs actes », a-t-il écrit sur Twitter, en disant avoir pour objectif « d’assurer la sécurité de tous ».

Des pêcheurs non autochtones sont frustrés par la pêche au homard « autoréglementée » lancée en dehors de la saison prévue par la réglementation fédérale, qui doit débuter vers la fin du mois de novembre.

La Cour suprême du Canada a statué en 1999 que les peuples mik’maq et malécite du Canada atlantique et du Québec ont le droit de pêcher où et quand ils le souhaitent, en vertu de traités signés par la Couronne au 18e siècle, dans le but d’assurer un « moyen de subsistance convenable ».