(Vilnius) Alors qu’il poursuit sa tournée européenne, le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a rencontré vendredi en Lituanie la cheffe de l’opposition — en exil — de la Biélorussie voisine.

Svetlana Tsikhanovskaïa a fui son pays après l’élection du mois d’août, que M. Champagne a déjà qualifiée de « frauduleuse ». Le président Alexander Lukashenko a alors obtenu un sixième mandat.

Les États-Unis et l’Union européenne ont aussi dénoncé ces élections comme n’étant ni libres ni équitables, et ils ont imposé des sanctions contre ceux qui seraient responsables du trucage des votes et de la répression des manifestations. Des dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ont déjà rencontré Mme Tsikhanovskaïa.

Il s’agissait de la première visite en Lituanie d’un ministre canadien des Affaires étrangères depuis 24 ans. À l’issue de sa rencontre avec Mme Tsikhanovskaïa, à Vilnius, le ministre Champagne lui a promis que « le Canada sera toujours de votre côté ».

« En fait, je pense que vous pouvez vous attendre à ce que toute la communauté internationale soit avec vous et le peuple biélorusse pour l’avenir démocratique de votre pays », a déclaré M. Champagne.

Depuis la Lituanie où elle a trouvé refuge, Mme Tsikhanovskaïa a prévenu le gouvernement de Minsk qu’elle appellerait à une grève nationale en Biélorussie plus tard ce mois-ci à moins que le président Lukashenko démissionne, libère les prisonniers politiques et mette fin à la violente répression de son gouvernement contre les manifestants.

Les autorités biélorusses ont annoncé vendredi qu’elles avaient lancé un mandat d’arrêt contre Svetlana Tsikhanovskaïa, qui a fui vers la Lituanie voisine après les élections. Minsk l’accuse de « tentatives de renverser l’ordre constitutionnel » et de menace à la sécurité nationale.

Cette annonce fait suite à des informations selon lesquelles Mme Tsikhanovskaïa figurerait sur la liste des personnes recherchées en Russie. Moscou a fermement soutenu le président Lukashenko tout au long de ces deux mois de manifestations en Biélorussie. Moscou a refusé de parler à Mme Tsikhanovskaïa et à d’autres militants de l’opposition.

Au cinquième jour de sa tournée européenne, M. Champagne devait aussi rencontrer vendredi ses homologues de Lituanie et de ses voisins baltes au nord, l’Estonie et la Lettonie. Il était à Bruxelles jeudi pour rencontrer notamment le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.