Des membres des familles des victimes réclamaient une enquête publique pour examiner de façon détaillée l’intervention de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors des multiples fusillades des 18 et 19 avril dans le centre et le nord de la Nouvelle-Écosse.

(Halifax) Le gouvernement fédéral et celui de la Nouvelle-Écosse confient à un « comité d’examen indépendant » de trois membres le mandat d’examiner les causes et les circonstances de la tuerie qui a fait 22 morts en avril dans cette province. Mais cet exercice ne sera pas entièrement public, contrairement aux souhaits de plusieurs.

La Presse canadienne

Un rapport intermédiaire puis le rapport final seront présentés l’an prochain au ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, et au ministre provincial de la Justice, Mark Furey, avant d’être rendus publics. Mais le mandat du comité semble prévoir peu d’audiences publiques — voire aucune.

Le mandat ne prévoit pas non plus de dispositions pour contraindre les témoins et les renseignements recueillis lors de la préparation du rapport devront demeurer confidentiels, précise-t-on.

Le groupe d’experts sera dirigé par l’ancien juge en chef de la Nouvelle-Écosse Michael MacDonald, qui sera secondé par l’ancienne ministre libérale fédérale de la Justice et de la Sécurité publique Anne McLellan et par Leanne Fitch, qui a déjà été cheffe de la police de Fredericton, dans la province voisine.

Des membres des familles des victimes réclamaient une enquête publique pour examiner de façon détaillée l’intervention de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lors des multiples fusillades des 18 et 19 avril dans le centre et le nord de la Nouvelle-Écosse.

Mercredi, près de 300 proches des victimes et des partisans de leur cause ont marché vers le poste de la GRC du détachement de Bible Hill pour réclamer une enquête transparente. Une trentaine de sénateurs canadiens ont également appelé les deux ordres de gouvernements à mener une enquête « pleinement ouverte, transparente et exhaustive ».

Le mandat confié au comité est d’entreprendre « un examen large des évènements, y compris les causes, les contextes et les circonstances qui y ont donné lieu, l’intervention policière ainsi que les mesures pour informer, soutenir et mobiliser les victimes, les familles et les citoyens touchés ».

« Le comité a comme mandat d’enquêter sur l’incident, de documenter les leçons apprises et d’offrir des recommandations concernant des mesures à prendre aux niveaux provinciaux et fédéraux afin de remédier à ce qui s’est passé et d’améliorer la sécurité publique pour l’avenir », précise-t-on.

Le comité doit terminer son rapport intermédiaire d’ici le 28 février prochain et son rapport final d’ici le 31 août 2021. Le travail du comité sera financé à parts égales par les deux ordres de gouvernements.