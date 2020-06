(Ottawa) La crise de la COVID-19 a causé une augmentation des activités de lobbyisme, a indiqué la commissaire fédérale au lobbying.

La Presse canadienne

Nancy Bélanger, qui a déposé jeudi son rapport annuel, a précisé que 441 lobbyistes s’étaient enregistrés auprès de son bureau pour faire valoir leurs arguments auprès du gouvernement fédéral sur des questions liées à la pandémie. Elle a ajouté qu’en mars, le nombre d’inscriptions au registre était le plus élevé jamais atteint au cours de ce mois depuis la création du commissariat, il y a 12 ans.

Dans son rapport annuel, Mme Bélanger rapporte que ce sont les députés qui ont été les plus souvent sollicités par les lobbyistes. La Chambre des communes arrive d’ailleurs au premier rang des institutions fédérales à ce chapitre, devançant Innovation, Sciences et Développement économique Canada, le cabinet du premier ministre, le ministère des Finances, Affaires mondiales Canada et le ministère des Ressources naturelles.

Les sujets les plus abordés par les lobbyistes sont la santé, l’environnement, le développement économique, le commerce international et l’industrie.

Mme Bélanger a fait savoir que les activités de lobbying avaient diminué à l’automne en raison de la campagne électorale fédérale, mais avaient ensuite bondi au cours des trois premiers mois de cette année.