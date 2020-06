(Ottawa) Les voyages non essentiels entre le Canada et les États-Unis seraient interdits jusqu’au 21 juillet prochain, selon ce que des sources américaines ont signalé à l’agence Reuters.

Mélanie Marquis

La Presse

En raison de la pandémie de la COVID-19, il est interdit de franchir la frontière entre les deux pays depuis le 21 mars dernier, sauf pour les déplacements essentiels. La mesure n’affecte pas le commerce transfrontalier.

Au gouvernement canadien, on a plaidé mardi soir que l’entente valide jusqu’au 21 juin n’avait pas été prolongée jusqu’au 21 juillet, et que rien n’avait encore été signé. Mais selon les informations de La Presse, l’intention est de prolonger la mesure.

Le signal est le même du côté de Washington ; une source citée par Reuters suggère en effet que l’affaire est pratiquement réglée. « Ce sera reconduit facilement » le 21 juin, a déclaré cette source qui a requis l’anonymat compte tenu de la sensibilité de l’enjeu.

Au bureau de la vice-première ministre Chrystia Freeland, dont le portfolio inclut les enjeux canado-américains, on n’a pas voulu confirmer l’information. « L’entente présentement en place fonctionne bien », a écrit à La Presse son attachée de presse Katherine Cuplinskas.

Depuis lundi, des assouplissements visant à permettre la réunification familiale ont été apportés ; une exemption limitée a été accordée par le gouvernement Trudeau aux Canadiens qui sont séparés de leurs proches, mais toujours à condition de se placer en quarantaine au retour.

Les États-Unis recensent le plus grand nombre de cas de la COVID-19, avec près de 2 millions de cas sur les 7,2 millions à travers le monde ; plus de 111 000 personnes sont décédées des suites de la maladie, selon le décompte du Center for Systems Science and Engineering de l’Université Johns Hopkins.

Les deux pays ont convenu d’un commun accord de sceller leur frontière commune à compter du 21 mars dernier. Les accords ont depuis été reconduits depuis à chaque mois.