La météo force l'interruption de la poste dans l'est du Canada

Une importante tempête de neige rend trop dangereuse la livraison du courrier dans une grande partie du centre et de l'est du Canada, selon Postes Canada

La livraison du courrier est donc interrompue au Québec, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard mercredi.

Il en va de même pour Halifax et Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et l'est de l'Ontario, y compris Ottawa.

Postes Canada a également publié des alertes de service jaune indiquant que la livraison est ralentie pour le reste de l'Ontario et la Nouvelle-Écosse, ainsi que pour l'île de Vancouver et le Grand Vancouver.

Trente centimètres de neige ou plus sont tombés sur la moitié est du pays, à la suite d'une tempête qui a commencé mardi en Ontario et qui s'est ensuite déplacée vers l'est.

La neige est également tombée sur la côte ouest, s'accumulant plus lentement, mais tout aussi abondamment depuis plusieurs jours.