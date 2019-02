Ottawa rassure les organismes de bienfaisance

Agrandir

Un juge ontarien avait invalidé en juillet dernier une vieille règle de l'Agence du revenu du Canada qui empêchait les organismes de bienfaisance de consacrer plus de 10 % de leurs ressources à des activités politiques, sans quoi ils risquaient de perdre leur statut fiscal. Or, sans ce statut, les donateurs ne sont plus admissibles au crédit d'impôt pour don de bienfaisance, et le financement de ces organismes s'en trouve alors grandement menacé.

Photo David Boily, archives La Presse