Une autre tempête de neige en vue au Québec

Les précipitations devraient débuter tôt mardi matin à Montréal et dans les Laurentides, et s'étendre graduellement vers l'Estrie, le Centre-du-Québec, la Mauricie, Québec et Chaudière-Appalaches.

Selon Environnement Canada, entre 15 et 25 centimètres de neige devraient s'abattre sur ces régions.

Les rafales de vent pourraient atteindre 50 km/h, causant de la poudrerie et réduisant considérablement la visibilité sur les routes.

Les températures devraient parallèlement grimper, jusqu'à -4 degrés notamment à Montréal.

L'heure de pointe du matin ne devrait pas être grandement perturbée, alors que celle de l'après-midi risque de causer de sérieux problèmes aux automobilistes.

Pour les régions plus à l'est, soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, les précipitations ne débuteront que tard mardi soir ou tôt mercredi matin. Elles devraient être nettement supérieures, variant entre 30 et 50 centimètres dépendant des régions.

Les déplacements devraient être difficiles dans la journée de mercredi.