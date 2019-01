Nouvelle bordée attendue à Montréal

Les météorologues prévoient une bordée d'une quinzaine de centimètres de neige, mardi, dans la métropole. Dimanche, une chute de moindre importance - environ cinq centimètres - est également attendue. Mais ce sont surtout les vents qui pourraient causer des problèmes aujourd'hui, notamment aux automobilistes, puisque la neige sera accompagnée de bourrasques qui pourraient atteindre 60 km/h.

Cocktail météo extrême

Avec un intense cocktail météo, la dernière semaine a constitué un défi logistique pour les opérations de déneigement et de déglaçage des rues et des trottoirs, reconnaît Mme Laroche-Corbeil. Montréal compte pas moins de 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs.

Après deux tempêtes consécutives en début de semaine, la seconde opération chargement a dû débuter avant même que la première ne soit complètement terminée. La situation s'est encore complexifiée jeudi, quand un redoux et des averses de pluie ont causé une fonte importante. Les températures ayant par la suite chuté, tout cela s'est transformé en glace, rendant les trottoirs impraticables par endroits.

Les fameux croque-glace, ces brise-glace rotatifs qui s'attaquent aux étendues de glace, n'ont finalement pas pu être utilisés.

« Le Plateau Mont-Royal les a utilisés en mode test, dans les allées d'un parc où les accumulations d'eau avaient été importantes. Mais l'épaisseur de glace n'était pas suffisante pour procéder ailleurs, sinon, on risque d'endommager les trottoirs », indique Mme Laroche-Corbeil.

Soulignons enfin que la nuit prochaine sera particulièrement froide sur tout le Québec : les températures ressenties chuteront à -27 à Montréal, à -32 à Québec et à -46 à Rouyn.

Le reste du Québec doit se préparer pour d'autres chutes de neige d'importance.

À Québec, notamment, entre 5 et 10 centimètres sont prévus dimanche. Vingt centimètres supplémentaires devraient s'abattre mardi, et de 5 à 10 centimètres mercredi.

Les averses de neige fortes combinées aux vents modérés ou forts réduiront considérablement la visibilité.

Les autres régions ne seront pas épargnées.

- Avec La Presse canadienne