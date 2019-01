Le vieillissement de la population s'accélère

Le Québec affiche une proportion plus élevée de personnes âgées de 65 ans et plus que la moyenne canadienne et une proportion plus petite de jeunes de 0 à 14 ans, selon les plus récentes estimations de populations de Statistique Canada.

Au pays, la poursuite du vieillissement rapide de la population se traduit par un écart entre le nombre d'enfants et le nombre de personnes âgées qui s'accentuent.

« Au 1er juillet 2018, près d'un aîné sur deux (46,3 %) était né durant la période du baby-boom. Cette proportion a augmenté rapidement puisqu'elle était de 41,3 % auparavant », peut-on lire dans le rapport démographique de Statistique Canada.

Au total, 16,1 % de Canadiens ont entre 0 et 14 ans. Au Québec, c'est 15,8 %. Le Canada compte 17,2 % de personnes âgées de 65 ans et plus et le Québec, 18,8 %.

Le Nouveau-Brunswick a la plus grande proportion de personnes âgées de 65 ans et plus au Canada, suivi de Terre-Neuve-et-Labrador, tandis que le Nunavut présente la population la plus jeune.

Bien que ces chiffres traduisent une population de plus en plus âgée, le Canada présente l'une des plus faibles proportions d'aînés parmi les pays du G7 (17,2 %). Cette proportion est de 15 % aux États-Unis, mais de 28 % au Japon, 23 % en Italie, 21 % en Allemagne, 20 % en France et 18 % au Royaume-Uni.