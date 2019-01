Chine: plaidoyer pour la libération de deux Canadiens

(Ottawa) Quelque 145 ex-ambassadeurs, chercheurs et universitaires de 19 pays, dont plusieurs du Canada, unissent leurs voix pour réclamer la libération immédiate des deux Canadiens arrêtés et détenus en Chine depuis le 10 décembre dernier, quelques jours à peine après l'arrestation controversée d'une haute dirigeante de la société Huawei à Vancouver.

Dans une lettre adressée au président chinois, les dizaines de signataires de partout à travers le monde expriment les «profondes préoccupations» que provoque sur la scène internationale l'emprisonnement des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, sous de vagues motifs de «risques à la sécurité nationale de Chine».

Ex-diplomate à Pékin, Michael Kovrig oeuvrait avant son arrestation auprès de l'International Crisis Group, une organisation dont la mission est de «bâtir un monde plus pacifiste», est-il précisé dans la lettre alors que Michael Spavor est un homme d'affaires qui «consacre son temps» à tisser des liens notamment entre la Chine et la Corée du Nord.

Leur rôle est de contribuer à faire mieux connaître la Chine, font valoir les signataires, dont six sont d'ex-ambassadeurs du Canada en Chine. «L'emprisonnement de messieurs Kovrig et Spavor envoie le message que le travail constructif comme le leur n'est pas le bienvenu et qu'il est même risqué en Chine», peut-on lire dans la lettre dont La Presse a obtenu copie.

«Nous, comme messieurs Kovrig et Spavor, partageons cet enthousiasme pour bâtir des relations véritables, productives et durables, mais maintenant, nous devrons être prudents lorsqu'il sera question de voyager et de travailler en Chine. [...] Cette situation ne fera que nous mener vers moins de dialogue et une plus grande méfiance», est-il écrit.

Tensions diplomatiques

Les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine ne cessent de se détériorer depuis l'arrestation, à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, le 1er décembre dernier à l'aéroport de Vancouver. L'arrestation a provoqué la colère de Pékin, qui a ensuite fait arrêter en Chine les deux ressortissants canadiens.

Un troisième Canadien, Robert Lloyd Schellenberg, a été condamné à mort la semaine dernière pour une précédente affaire de trafic de drogue, une peine beaucoup plus lourde que les 15 ans d'emprisonnement imposés en première instance.

Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a fait savoir lundi lors d'un point de presse à Pékin que MM. Kovrig et Spavor avaient été arrêtés dans le cadre de «mesures obligatoires prises par les ministères chinois concernés, conformément à la loi, pour leur implication dans des activités portant atteinte à la sécurité nationale de la Chine».

La porte-parole a ajouté que les étrangers en visite en Chine, de façon générale, ne risquent rien «tant qu'ils respectent les lois et les règlements chinois».

- Avec La Presse canadienne